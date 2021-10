På barrikadene

Pønken er for lengst forlatt, men forkjærligheten for americana er førsteklasses.

Billy Bragg får hjelp av sønnen Jack Valero på «Ten mysterious photos that can't be explained», en sang om sosiale media.

Billy Bragg: «The million things that never happened» (Cooking Vinyl/Playground)

Billy Bragg minner om The Band i flotte «Should have seen it coming», mens det vemodige tittelkuttet nærmer seg Johnny Cash’ siste dager. «Freedom doesn’t come from free» er pur Woody Guthrie.

«I will be your shield» er en vakker kjærlighetssang på Nick Cave-vis, og «Lonesome ocean» er en nydelig ballade med rastløs tekst.

Den gamle rabulisten kan fortsatt bite hardt fra seg, som på avslutningen «Ten mysterious photos that can't be explained». Sangen er et samarbeid med sønnen Jack Valero og tar for seg sosiale media: Now the new breed of know-nothings are flooding my screen. Now they scare me, there're so God damn sure. They look like reasonable folks, but the next thing you know, is they're screaming «I don't want your cure!».

Skremmende er ordet, ja. Platen er derimot betryggende, så lenge Bragg bemanner barrikadene.

Beste spor: «Should have seen it coming», «Mid century modern», «Lonesome ocean», «Good days & bad days», «Pass it on».