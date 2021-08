Biblioteker vil støtte forfulgte i Afghanistan

Seks bibliotek i Rogaland er med på en nasjonal kampanje til støtte for Afghanistan. – Strålende, sier leder for fribyordningen som har hovedkontor i Stavanger.

Gebyrene fra september vil bli donert til kampanjen Ord på overtid.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Kampanjen heter Ord på overtid, nemlig fordi det er gebyret for å ikke levere inn bøker tidsnok som skal gå til organisasjonene.

– Jeg håper de bruker muligheten til å gjøre opp for seg. Da blir det en helt annen mening med at du har holdt på disse ordene for lenge for deg selv, på overtid nærmest. Så kan det plutselig gå til en god sak, sier bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget, Anne Torill Stensberg.

Forvalter av ord

Pengene vil gå til nødfondene til organisasjonene Icorn og Norsk Pen som jobber for ytringsfrihet. Icorn organiserer arbeidet rundt fribyer, byer som har påtatt seg ansvaret for å være vertskap for en forfulgt forfatter eller kunstner i opp til to år. Stavanger er en slik friby.

Leder i Icorn, Helge Lunde, synes initiativet til bibliotekene er helt strålende, selv om det er født ut av en desperat situasjon.

– Man har lyst til å gjøre noe og en samvittighet som sier at man må gjøre alt man kan, men så ser man ikke helt hva man kan gjøre. Så da var dette en utrolig flott måte å få gjort noe på sammen.

Icorn deler tak med Sølvberget, Stensberg har derfor møtt fribyforfatterne og vet hvordan kunstnere, forfattere og intellektuelle kan bli forfulgt under enkelte regimer.

– Det vi kan bidra med i rike Norge, er ikke så mye mer enn penger. Penger til organisasjoner som Icorn og Norsk Pen.

Nødfond

Lunde i Icorn forteller at pengene vil gå til nødfond som de tar fra når kunstnere og forfattere er i vanskelige situasjoner der de trenger hjelp. Det kan være at de ikke kommer seg ut av landet sitt, de må i skjul, eller at de ikke har en trygg måte å komme seg til en friby på.

– Det er kjempefint å få påfylt dette for da kan vi hjelpe andre forfattere og kunstnere som er i vanskelige situasjoner, sier Lunde.

Stensberg forteller at Sølvberget er en slags forvalter av ord, og at vi kanskje tar det for gitt at ordet er fritt i Norge.

– Her er det relativt fritt, men vi har noen utfordringer. Så er det helt andre utfordringer andre steder i verden. Det kan vi kanskje tenke på av og til når vi bor og jobber i Norge.

Et eksempel hun drar fram er at man her i landet kan dra på biblioteket og låne nesten hva som helst, lese en avis, skrive et leserinnlegg og ytre deg selv på nett.

– Det er sånne selvsagte ting for oss, men ikke for andre.

Dette er gebyrsatsene på Sølvberget.

Av de 16 bibliotekene som er med på kampanjen, er hele seks av fra Rogaland: Haugesund, Sandnes, Klepp, Sølvberget i Stavanger, Sola og Time.

Fakta Disse bibliotekene er med i kampanjen: Haugesund bibliotek Deichman bibliotek, Oslo Skien bibliotek Sandefjord bibliotek Sandnes bibliotek Bamble bibliotek og litteraturhus Klepp bibliotek Porsgrunn bibliotek Asker bibliotek Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus Sarpsborg bibliotek Tønsberg bibliotek Lillehammer bibliotek Sola folkebibliotek Time bibliotek Harstad bibliotek Les mer