Rapper knivdrept på musikkfestival i Los Angeles

Rapartisten Drakeo the Ruler er knivdrept på musikkfestivalen Once Upon a Time i Los Angeles, skriver amerikanske medier.

NTB

Nettavisen TMZ melder at Drakeo var en av flere artister som skulle opptrådt under festivalen lørdag kveld. Drapet skjedde bak scenen i forbindelse med en slåsskamp, ifølge politikilder.

Blant de andre artistene på festivalen var de kjente rapperne Snoop Dogg og 50 Cent.

Festivalen ble innstilt etter drapet.