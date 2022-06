Mulige nye spor fra slaget i Hafrsfjord

Sigbjørn Daasvatn og de andre entusiastene i foreningen «Funn i Hafrsfjord» har lagt fram det de mener er mye bevis som dokumenterer slaget.

Sigbjørn Daasvatn og foreningen «Funn i Hafrsfjord» mener de har funnet nye bevis for at det virkelig var et slag i Hafrsfjord i siste halvdel av 800-tallet. Arkeologer er ikke overbevist.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden