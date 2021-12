Rufus til stryk

Flott, lite sidespor fra Rufus Wainwright.

Rufus Wainwright fant nye lekekamerater i Amsterdam i 2017. Nå har han gitt ut liveplate med Amsterdam Sinfonietta.

Leif Tore Lindø Journalist

Rufus Wainwright and Amsterdam Sinfonietta: «Live» (BMG/Modern)

Rufus Wainwright tar sin kammer- og barokkpop helt ut her. Sangene er hans egne, pluss et par av morens (folkemusiker Kate McGarrigle), en av Leonard Cohen, Irving Berlin, Hector Berlioz, Joni Mitchell og Lhasa de Sela.

Her får Wainwright tatt ut hele sitt dramatiske potensial sammen med en knallgod gjeng strykere. Barokk-pop, pop-opera, kall det hva du vil. Wainwright er en myk sanger med vibrato som kan synge det meste i spennet mellom jazzen og klassisk.

Her ser han tilbake, byr på nye arrangementer, stor spennvidde og masse luft til orkesteret. Stemningen er varm, pakket i fløyel, andaktsfull og fin. Her og der faller intensiteten litt, men jevnt over holder Wainwright og hans amsterdamske venner formen veldig godt.

Dette er ingen «må ha»-plate eller noen hjørnestein i Rufus Wainwrights produksjon. Men moro er det, og veldig fint.

Beste spor: «How deep is the ocean», «I’m going in».