Ferskt & Frekt: Den beste musikken nå

Vi har samlet de ferskeste (og frekkeste) lokale og nasjonale høydepunktene til deg her <3 Spillelisten i Spotify ligger i bunnen av saken.

Stella anbefaler: Klossmajor - Peaka

Her møter harmonien til Nr. 4 og Siri Nilsen soulen til Fieh: Småfrekt, jazzete og groovy. Trestemte stikk og smarte tekster akkopagnert med uventede svinger og oppturer. Perfekt for sommerkvelder i parken.

Tor-Arne anbefaler: Edvard Borneo - Lake Michigan

Lokalhelten og utflytteren Edvard Borneo fikk femmer i musikk på ungdomsskolen. Kan noen ta kontakt med musikklæreren hans, og be om å få endret det til en sekser? Hans siste låt Lake Michigan er for bra til at noen i lærerstaben på Kristianslyst ungdomsskole ikke går av med umiddelbar virkning.

Leif Tore anbefaler: Svartepeeng - Siste Time

Hardcore pønk fra Mjøsa. 1–2–3–4, rett fram, alle mot alle, ingen fanger. Kvelertak-ish uten metalen, og feiende «lyst å gå på konsert»-flott. Dessuten: Forbilledlig spillelengde: 1 minutt, 10 sekunder.

Tor-Arne anbefaler: Skov - Frusere

Hvor mye gitarpop om alt som skjer på innsiden av oss kan pumpes ut av oslokollektiv før det starter å skrante på kvaliteten? Mye mer. Skov viser at det fremdeles er lenge igjen før kollektivene er tomme. Perfekt låt for å ta med deg en campingstol klokken 14:30 i festivalsolsteiken og nyte en [sett inn ditt prefererte drikkevalg her].

Stella anbefaler: Dano Bluu - Thigh

Popete raplåt, som ikke høres ut som den kommer fra Stavanger by. Noe som ikke alltid trenger å være en negativ ting. Lydbildet er kjent fra hitlistene. Tenk Post Malone og Bryson Tiller. Fengende hele veien, men på sitt beste når tekstlinjene går raskt unna.

Leif Tore anbefaler: Embla and the Karidotters - Home

Herrrrlig, slentrende honkytonk-køntri-pop fra Bergen og omegn. En moderne take på køntri-slagordet «home is where i lay my head», med frittgående gitarer og en influensa-catchy melodi.

Spillelista:

Her har vi samlet låtene i ei litta spilleliste (oppdateres ukentlig):

