1 2 3 4 5 6

Jens Lapidus: Top dogg. Krim. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. 458 sider. Cappelen Damm.

Trilogien «Livet deluxe», «Aldri fucke opp» og «Cash» imponerte stort. Den serien representerte noe helt nytt i nordisk krim. Jens Lapidus jobbet tidligere som forsvarsadvokat. Det ga ham tydeligvis stor innsikt i svenskserbisk mafia.

Fra og med «VIP-rommet» introduserte Lapidus nye figurer: Svenskserber og forbryter Teddy samarbeider med den idealistiske advokaten Emelie. Dette er tredje bok i serien.

Et hemmelig nettverk i Stockholm har i flere tiår misbrukt unge jenter. Nå har politiet etablert et eget team for å finne ut hvem som står bak. Hvorfor får ikke politiet resultater?

Teddy og Emilie tar saken. Begge er overbeviste om at nettverket har medlemmer fra samfunnets elite - kanskje også fra politiet?

«Top dogg» har tre parallelle handlinger:

1) Teddy og Emelies etterforskning.

2) Den unge jenta Roksana finner en stor sekk med høykvalitets-dop gjemt i klesskapet sitt. Dette pulveret selger hun på fester og blir veldig populær. Men en dag kommer gangsterne som eide dopen og vil ha pengene sine.

3) Vi får utskrift fra noen telefonsamtaler med en megler som tydeligvis driver innside-handel. Dette er mest som en slags bakgrunn for det som skjedde i forrige bok. Det virker unødvendig.

Boken er ikke særlig fokusert. Det blir for mye av alt. For mange handlingstråder, men for få klimaks. Det ble mer en plikt enn en glede å lese seg gjennom alt.

Lapidus oser jo egentlig av kvalitet. Han er en meget dyktig skribent, som når Teddy går på en smell: «Følelsen han ikke hadde kjent igjen, som han trodde han ikke hadde opplevd før. Den skylte gjennom ham med full kraft: en rent fysisk virkning i hode og kropp. Men begynte å skjelve, riste som et sykt menneske. Frykten.»

Lapidus har også dyp innsikt i det han skriver om: Dop, innvandrere, ungdomskultur og musikk.

Så hva gikk galt? For det første er ikke plottet godt nok. Handlingen bygger ikke de høyeste fjelltoppene og stuper ikke ned i de dypeste dalene.

For det andre er ikke alle personene like medrivende. «Top dogg» blir en bikkje i hundeflokken. Kjøteren kommer på andreplass. Det er bare å si bedre lykke neste gang. Men jeg er sikker på at akkurat denne forfatteren vil komme knallsterkt tilbake, og gjenerobre tittelen som «topp dog» blant svenske krimforfattere.

FLERE LAPIDUS-ANMELDELSER: