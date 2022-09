Koselig superheltfilm for de minste

Den norske animasjonsfilmen «Helt super» er ikke påtrengende original, men koselig og spennende nok for de yngste publikummerne.

Når Hedvig krymper pappas superheltdrakt, må hun overta pliktene hans. Det viser seg å være lettere sagt enn gjort.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Helt super

Skuespillere: Tobias Santelmann, Hennika Eggum Huuse, Kari Simonsen, Atle Antonsen, Desta Marie Beeder, Line Verndal, Henriette Marø, Johannes Kjærnes, Todd Bishop Monrad Vistve. Sjanger: Animasjon / Familiefilm / Superheltfilm. Regi: Rasmus A. Sivertsen. Nasjonalitet: Norge. Aldersgrense: 6 år

Det er ikke som om det ikke er laget filmer om superhelter som lever tilsynelatende vanlige liv på dagtid tidligere, men her er uansett nok en variant, fra Norge som sådan. Hovedpersonen Hedvig bor i en småby innerst i en fjordarm, sammen med sin far, også kjent som Superløven. Statusen som løve med superkrefter går i arv i slekta, men det er strengt hemmelig for alle andre hvem som tar på seg løvedrakten og til stadighet redder byens i overkant klønete befolkning fra små og store katastrofer.

Hedvig er ikke nødvendigvis noe godt helteemne, selv om hun på et tidspunkt skal arve farens superheltdrakt og tilhørende krefter. Hun er dårlig på skolen, spesielt i gym, og tilbringer mesteparten av fritiden med gaming sammen med sin bestekompis. Dagen for å overta farens hemmelige plikter kommer imidlertid tidligere enn noen hadde forutsett, når Hedvig kommer i skade for å krympe løvedrakten i vaskemaskinen. Når den nå er barnestørrelse, er det ingen vei utenom - Hedvig må bli den nye superløven. Det blir lettere sagt enn gjort, selv med god assistanse fra bestemor, som sliter seg fra sykehjemmet for å hjelpe barnebarnet.

Akkurat dette er en snodig ting: Mens virkelighetens besteforeldre i 70-årene løfter vekter på treningssenter og går på champagnelunsjer, framstilles de som pleietrengende, tannløse oldinger i mange barnefilmer. Jaja. Dette er uansett ikke en film som holder seg spesielt strengt til virkeligheten. Det er derimot en film hvor aper rømmer fra dyreparken og tar over styringen på ekspresstog, sikkert til stor forlystelse for de minste. Det er til og med lagt inn en og annen halvmorsom referanse til de voksne som har med podene på kino, uten at det helt når samme humor- og timingnivå som vi har blitt vant til fra de store kanonene som Pixar og Dreamworks.

Men dette er koselig nok, med en fin heltinne, akkurat passelig store komplikasjoner og en litt forutsigbar moral om å være seg selv og ta vare på vennene sine.

Flere anmeldelser: