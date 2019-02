«Fuck deg, betal meg»

Bussen til Sunde ble starten på rapkarrieren til «Stavangers finaste» Bvis aka Martin Mckie. Nå 17 år senere slipper han sitt første solo-album, som så klart har fått navnet «Stavangers finaste».

Bvis er for mange i Stavanger-området en kjent figur. Fra 2002 og til nå har han samarbeidet med de fleste i det lokale hip-hop miljøet, og det ikke-lokale hip-hop miljøet: En veteran.

Det har blitt mange gjestevers, grupper, mikstapes og battles, men et album har det aldri vært tid til, før nå da.

152 til Sunde

– Det handler vel om reisen fra rampete sundegutt til en voksen mann.

På barneskolen ble han klar over at hip-hop og rap eksisterte. Da ble veien til 152 veldig kort.

152 var en hip-hop gruppe fra Sunde/Stavanger. Det er også nummeret på bussen til Sunde.

Det var Mckie selv, storebroren Skurke Sprett og Tony Ill som startet «rap-kollektivet» på begynnelsen av 2000-tallet. På den tiden var hip-hop linket opp mot grafittikulturen og rap-beefs og krangling mellom artister var veldig vanlig.

152 skulle da ikke være et unntak.

– Vi var sinte unge gutter, forteller Mckie. - Vi dro rundt og hadde battles og laget disselåter om forskjellige rappere.

– Holder du på sånn ennå?

– Jeg er stolt av noen av disselåtene, men jeg har ikke tid til å gå rundt å beefe nå.

– Er du ennå uvenner med de involverte?

– Noen få bærer sikkert nag, men som regel ler vi bare av det hvis vi møtes.

«152 flyter tykt i mine årer»

Kunsten å snakke om følelser

I 2019 snakker rappere om såre følelser. Man er ikke lenger teit hvis man viser sårbarhet. Slik var det ikke da Mckie startet.

– Albumet er på en måte min historie.

– Er skummelt å fortelle så mye om seg selv?

– Jo, jeg kan være dårlig på å snakke om sånt, men gi meg en mikrofon. Da er det plutselig enklere. Rart med det.

Mange av låtene på albumet nevner døden. En låt handler om de som ikke er her lenger. «Når eg e dø» ble sluppet som singel allerede i 2015.

– Min mor døde da jeg var 17 år. Da hadde jeg ikke mange å snakke med om det. Håper det er lettere for unge menn å snakke om vanskelige ting nå.

– Låten ble listet på P3 og jeg fikk veldig gode tilbakemeldinger. Hvis det ikke hadde vært tilfellet tviler jeg på at jeg hadde fortsatt med å lage slike sårbare låter.

«Ikke grin for meg, ikke sett deg på facebook å skriv masse skvip om meg»

Glanstider

Mckie er snart ferdig utdannet helsefagarbeider, men har ikke tenkt til å legge musikken på hylla med det første. Men, det første albumet blir nok det siste.

Han har aldri hatt noen store forhåpninger eller drømmer om at Bvis skal selge ut spektrum, selv om det hadde vært kult.

– Alle som ville noe større flyttet til Oslo. Stavanger har alltid vært i sin egen lille boble.

– Hvorfor flyttet ikke du?

– Det vi holdt på med var for spesielt interesserte, tenkte ikke tanken.

«Blowjobs på kommando og evige smil, som en superstjerne, det var sånn jeg skulle leva»

Målet hans med musikken er å skape etter slags ettermæle.

– Jeg vil bruke de neste fem seks årene på å bygge meg opp en diskografi, som jeg kan se tilbake på. Glanstidene liksom, at ikke alt dette her har vært for ingenting.

«Drep dine forventninger, lev litt i nuet heller, ingenting er evig»

For gammel?

– Gammelmannsrap har nesten blitt en egen sjanger nå, sier Mckie og refererer til andre veteraner som plutselig har sluppet album igjen etter mange år i stillhet.

– Tror du folk er lei av deg nå?

– Nei, jeg føler jeg har greid å fornye meg selv hele tiden, det har ikke alltid vært det samme. Før laget jeg mer festmusikk for eksempel.

– Hvis du kunne forandret noe, hadde du gjort det?

– Det har vært mye gøy, så egentlig ikke. Kunne kanskje vært mer fokusert.

«Var på vei til å loke vekk livet, henta meg inn og fant fokus i tide»

