16 av disse skal synge med Mariah Carey

Lørdag kveld står Mariah Carey på scenen i Sørmarka Arena. Stavanger er første stopp på hennes europaturné, «All I Want For Christmas Tour». Carey er et enormt navn på pophimmelen. Hun har solgt vanvittige 200 millioner plater og skal være god for over 4 milliarder kroner.

Når den amerikanske superstjernen synger julen inn i Sørmarka, skjer det med støtte fra Stavanger Gospel Company (SGC).

– Da jeg leste at Mariah Carey kom til byen, tenkte jeg «hvorfor ikke»?

SGC-dirigent Aril Schøld humrer litt. Han lider ikke av ufrimodighet, men dette var optimistisk, selv fra ham. Han sendte en e-post til konsertarrangørene med info om koret, bilder og musikk og i det hele tatt.

Da vi nesten intervjuet Mariah Carey: Ring meg, Mariah. Ring meg!

Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

– Tanken var at vi må få Mariah Carey til å huske Stavanger. Hadde det ikke vært stilig hvis hun tok med et lokalt kor på konserten? Det var - på absolutt alle måter - et langskudd.

Rett i krysset

Så er det sånn med langskudd at de ofte havner på tribunen eller går til innkast. Men dette skuddet gikk forsyne meg rett i krysset.

– Vi hørte aldri noe fra Careys folk, noe som vel var å forvente. Ikke før nå rett før konserten, sier Schøld.

Plutselig var det armar og bein og e-poster fram og tilbake. Nå var turnéleder og musikalsk leder og korist-ansvarlig i Carey-leiren på hugget. Det viser seg at flere av de amerikanske gospelfolkene som koret har jobbet med også kjenner folk i Mariah Carey-leiren. Nøyaktig hva som har ført til hva vet ikke dirigent Aril Schøld, men bare dager før konserten ville selveste julastjernå ha med seg sangere - fra Stavanger Gospel Company - med seg på scenen.

– Alt dette har skjedd i siste liten, og i en travel periode for oss. Vi har nettopp gjort unna tre utsolgte konserter med Egil Svartdahl og en stor gjeng fra SSO i St. Petri og Frøyland&Orstad Kyrkje. I tillegg har vi vært i Oslo for å spille inn TV2-program hvor vi korer for Odd Nordstoga, Eva Weel Skram og Nordic Tenors. Søndag er det julegrantenningen på Domkirkeplassen. Neste helg er det Frelsesarméens julekonserter i Fartein Valen, hvor vi synger med Knut Anders Sørum, Reidar Larsen, Solveig Slettahjell og mange andre. Men selvfølgelig kaster vi oss rundt. Det er tross alt Mariah Carey, sier Schøld.

Rune Bergan

Sprengøving

Carey kunne ikke ha med hele koret, som teller 70 personer. Da alt var spikret, hadde Careys apparat lagt inn en bestilling på 16 sangere. Da var det bare én ting å gjøre for dirigent Schøld:

– Loddtrekning. Vi gjorde det sånn at alle som ville, og som var klar for en så stor oppgave, kunne melde seg. Så trakk vi lodd om hvem som ble med. Å kore for Mariah Carey er selvfølgelig en opplevelse for livet, og jeg ville gjerne hatt med hele koret. Men de trengte 15 stykker. Vi andre skal sitte i salen og heie på dem som var heldige og kom med, sier Schøld.

Mariah Careys sexy retur

Kormedlemmene skal kore på en liten håndfull sanger. På juleshowene til Carey går de ikke av veien for å rote litt i kostymelageret, så korkapper eller lignende er å forvente.

– Våre folk måtte også sprengøve på både sang og koreografi. De har i praksis hatt én dag på seg til å lære alt, før øving med Careys produksjon. Det er ikke mye, men dette er flinke folk, sier Schøld.

I en egen divisjon

Stavanger Gospel Company har jobbet med mange storheter før, særlig i gospelsegmentet. Medlemmer i koret har også vært korister for andre store artister, men Mariah Careys navn er det ingen som matcher.

– Vi har ikke vært i nærheten av dette. Mariah Carey er i en egen divisjon når vi måler etter popularitet. Dette er definitivt en fjær i hatten for koret.

Konserten i Sørmarka Arena er for øvrig ikke helt utsolgt. Da Aftenbladet sjekket sist, var det mulig å få tak i noen billetter i de fleste kategoriene.