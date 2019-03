I mylderet av Viking-sanger har Trygve Wieses nå 15 år gamle «Me e Viking» fått en slags kultstatus. Han laget sangen da han var 18 år gammel, proppfull av Viking-entusiasme og under middels godt bevandra i musikkbransjen.

– Jeg ville bare lage en sang folk kunne ha på fest, på kamp-vorspiel og sånne plasser. Det skulle ikke være noe mesterstykke. Jeg ville gjøre noe for Viking, og fotball-talentet mitt var ikke stort nok til å bidra på banen. Så vil enkelte si at musikktalentet heller ikke var all verdens, sier Wiese og ler.

Han har alltid hatt et uhøytidelig og selvironisk forhold til sangen.

– Den har vært elsket og hatet, kanskje mest hatet. Men den blir stadig spilt, og veldig mange kan den. «Me e Viking» har vært omtrent som en kakerlakk: den nekter å dø, sier Wiese.

Siv Dolmen

Han har fått terningkast 1 for sangen. Den har blitt omtalt som den verste Viking-sangen noen sinne, og den beste noen sinne, og den spilles og spilles og spilles. Wiese var faktisk den første artisten som fikk opptre på Viking stadion. 1. mai 2004, da stadion ble åpnet, sang Trygve Wiese selvsagt «Me e Viking».

HØR ORIGINALEN HER:

Hockey-lån

De som er godt bevandret i sportsangenes elsk- og hat-verden vet at melodien er identisk med en gammel, klassisk ishockey-sang. «Heia Norge å, å» var den offisielle sangen til herrelandslaget i ishockey til B-VM i Oslo og Lillehammer i 1989. Den ble framført av Kjetil Kjelle, som også var komponist og tekstforfatter, kommentatoren Jon Herwig Carlsen og landslaget selv.

Wiese fikk låne melodien, laget ny tekst og vips! så hadde han laget en av de etterhvert klassiske Viking-sangene. Den er elsket av noen og noe mindre elsket av andre, med sitt forholdsvis overkommelige refreng:

Me e Viking - å-å

Me e Viking - å-å

Me e verdens beste foball-lag

Å-le-å-le-å-le-hei-hå

– Som sagt, jeg hadde ikke akkurat store kunstnerisk ambisjoner. Det kan du høre på både teksten og på innspillingen, sier Wiese.

I studio med Kid Joki

I Viking Oslo traff Wiese Joakim Harestad Haukaas, også han utflytta siddis. De to ble gode kamerater. Produsent og låtskriver Joakim Harestad Haukaas, som bruker artistnavnet Kid Joki, er fra Stavanger. Han har samarbeidet med artister som Zara Larsson, Britney Spears, Julie Bergan, Seeb, Gabrielle og Astrid S og fikk sin første topplassering i Sverige allerede som 20-åring.

Siv Dolmen / Siv Dolmen

De to er blitt gode kamerater, og da Viking sleit i Obos-ligaen, bestemte de seg for at hvis Viking rykket opp, ville de lage en ny versjon av «Me e Viking». De fikk ekstra blod på tann da VG ga sangen terningkast 1 i en fotballsangkåring. I en Instagram-post lover de å lage en ny versjon hvis de fikk 500 likes. Og sånn ble det. Refrenget er beholdt. Resten er kraftig omskrevet.

– Målet var å lage en låt som ikke var en fotballsang, men en god poplåt, sier Haukaas, som fant fram alle pop-triksene i boka da de gikk i studio.

HØR DEN NYE SANGEN HER:

– Trygves original har et veldig catchy refreng, men sangen trengte en kraftig oppgradering. Vi har gitt den en ny vibe, flere nye deler, ny tekst, skrudd opp tempoet og gitt den et uttrykk som passer 2019. Det er fremdeles en Viking-sang, men den høres ikke ut som en typisk fotball-låt.

Duoen har fått med seg plateselskapet Warner, som gir ut sangen.

Ny slakt?

Trygve Wiese har altså et veldig avslappa forhold til sin egen original. Han har fått mye tyn for den 15 år gamle sangen, men det synes han er helt greit.

– Dette elsk-hat-forholdet til «Me e Viking» har jeg alltid tatt med et smil. Heller det enn at folk er likegyldige og bare glemmer sangen. Nå har det vært «Sommerkroppen», «Juletragedie», og «Raske briller». Spør du meg er det på tide å få ut noe kvalitet på markedet, sier Wiese, og ler godt.

– Frykter du en ny slakt?

– Haha! Nei, jeg tar gjerne en ny slakt. Målet må være å beholde 1-eren på terningen, eventuelt få null. Og jeg er bare glad for å servere ny mulighet for nett-trollene til å grille meg i sosiale medier!

