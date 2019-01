Arne Nøst blir ny Riksteater-sjef

– Jeg gleder meg til å få delta i det å skape gode teateropplevelser for folk i hele landet gjennom Riksteatret, sier Arne Nøst.

Nøst har vært teatersjef ved Rogaland Teater fra 1. januar 2009. Han har ledet teateret gjennom en tid med gode besøkstall og stabil økonomi. Under hans ledelse har Rogaland teater mottatt en rekke Hedda-priser, den gjeveste teaterprisen i Norge.

1. januar 2019 overlot han nøklene til sjefskontoret til Glenn André Kaada.

Nøst har i tillegg til å lede teateret hatt både regi og scenografi på mange stykker. Han har også laget musikk til flere oppsetninger. Han siste scenebidrag ved Rogaland Teater var «Pan», der han var både regissør, scenograf og komponist.

I Riksteatret etterfølger han Tom Remlov. Han overtok stillingen 1. april 2015 etter Ellen Horn som da hadde ledet teatret i 10 år.

Nøst starter som teatersjef ved Riksteateret først 1. april 2020. Før den tid skal han jobbe med å planlegge oppsetninger for 2020/2021, samt å sette seg inn i driften.

Riksteatret var den del av den kulturelle oppbyggingen av landet etter krigen. Teateret hadde sin første forestilling i Finnmark i 1949.

Riksteatret spiller på 70 kulturhus over hele landet. I løpet av et år sender de ut 10 til 12 produksjoner på turné og spiller cirka 400 forestillinger for ca 150.000 - 200.000 publikummere. Riksteatret er en underliggende etat til Kulturdepartementet. Teatersjefen utnevnes av Kongen i Statsråd.

Foruten 80 fast ansatte medarbeidere fordelt på 27 ulike faggrupper, engasjerer Riksteatret cirka 200 scenekunstnere og teknikere hvert år.

– Det var veldig mange gode søkere til teatersjefstillingen ved Riksteatret, og vi er svært godt fornøyd med at Arne Nøst takket ja til denne ettertraktede stillingen i norsk teater, sier styreleder Stephan Jervell.