Bør alle få lønn - sjølv utan å jobba?

Erna Solberg meiner fleire nordmenn må jobba meir for å sikra framtidas velferdsordningar. Sven Egil Omdal og Ingeborg Eliassen trur automatisering vil føra til at det finst færre jobbar i framtida - og at løysinga er å gi borgarlønn til alle.