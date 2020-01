Den ellevte julasamtalen

DRØSET: Drysse ditt julatre?

– Det drysse meste ikkje det treet.

– Nei, det e’kje møje det har drysst.

– Vårt drysse någe så aldeles.

– Å, seie du det? Det drysse såpass, ja?

– Ja, du sko sitt koss det drysse.

– Merkeligt, fort vårt drysse’kje någe meste.

– Det gjørr vårt. Det drysse og drysse og drysse.

– Akkurat. Nei, me va nok heldige me vårt i år, for eg kan sant å sei ikkje sei at det har dysst i det heila.

– Kor kjypte du det?

– Nere me Rumagen.

– Akkurat. Eg kjypte mitt på OBS. Kan ha någe me det å gjørr.

– At di drysse merr, di te OBS?

– Ja, ikkje vett eg. Eg vett bare at vårt drysse.

– Ja, nei, vårt drysse altså ikkje, men at det sko ha någe me Rumagen å gjørr?

– Nei, ikkje vett eg. E det norskt eller danskt tre?

– Norskt, tror eg.

– Ja, då e det’kje løye det ikkje drysse. Di norske dryss’ikje.

– Akkurat. Så di danske drysse merr?

– Ser sånn ud, for vårt drysse någe så kolossalt.

– Edelgran, då, eller?

– Ja, me har alltid edelgran. Og di pleie ikkje dryssa. Men i år har det drysst. Stuå e smikkfodle i dryss.

– Det e såpass, ja?

– Dryss øve alt.

– Vatne du ditt?

– Å, ja. Det får masse vatten.

– Og ligavel drysse det?

– Gu, kor det drysse. Det har drosse siden me fekk det. I går drass di site nålene av, så nå har me heve det ud.

– Ja, nei, me konne hatt vårt liga te syttenesmai, for det drysse’kje. Ikkje ein einaste liden dryss.

– Ka betalte du for ditt?

– 499.

– Såpass, ja. Eg betalte 399. Ligge nok någe der når det komme te dryss.

– Jo, men eg kjypte der i fjor, og det drysste heller ikkje.

– Ka seie du? Drysste det ikkje i fjor heller?

– Nei, og eg tror eg ga 299 i fjor. På OBS.

– Ja, ja, eg forstår meg'kje på den dryssingå.

