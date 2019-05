Superhelt filmer på Vestlandet (men det er ikke James Bond)

Da filmtrailerne til Pinewood Studios rullet inn i den vestlandske bygda Sæbø, trakk flere medier en tidlig konklusjon.

«Bond 25» var på ferde igjen, lød konklusjonen – etter at NRK meldte om planer for Bond-innspilling langs Atlanterhavsvegen.

Men dette viste seg å være feil. I stedet tyder mye på at det er den kommende Marvel-filmen om Black Widow som har landet på Vestlandet, en film der Scarlett Johansson figurerer i hovedrollen, melder VG.

TV 2 skriver at linjeprodusent Per Henry Borch bekrefter at innspillingen av en spillefilm av internasjonalt kaliber er i gang. Men han vil ikke bekrefte at dette er Black Widow-filmen

Da VG ankom onsdag, ble det meldt om helikopterfilming av en Fjord1 -ferge. «På båten er Hollywood-stjernen Scarlett Johansson», heter det videre herfra.

Ved siden av helikoptertrafikken var også fylkesvei 655 mellom Sæbø og Ørsta i perioder stengt, noe som også var tilfellet for den lokale joker-butikken.

Også en annen faktor har gitt liv til Black Widow-ryktebøren, nemlig et fotografi som viser en av filmstudioets trailere. En lapp, med påskriften «Blue Bayou» (skrevet speilvendt) er klistret på, noe som ikke har gått upåaktet hen. Observasjonen av det som er arbeidstittelen til den kommende Black Widow-filmen ble først omtalt av Møre-Nytt.

Det er Cate Shortland som har regien på den kommende Marvel-filmen som ifølge IMDb blir frittstående – og også har Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour og O-T Fagbenle på rollelisten.