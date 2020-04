Koronautsatte Spellemannpriser skal deles ut i neste uke

Årets Spellemann-utdeling vil foregå stykkevis og delt på ulike plattformer – men oppsummeres i en NRK 1-sending lørdag 2. mai.

Endelig får Sigrid svar på om det blir en Spellemann på henne: Hun er nominert til fire priser. Foto: AP

Utdelingen vil foregå i løpet av neste uke fordelt i ulike kanaler, med «Alltid sammen» på NRKs eget nettsted som hovedplattform. 1. mai skal blant annet flere av prisene deles ut live i en nettsending der.

– Det er en stor glede å kunne fortelle at vi neste uke skal hedre alle vinnere og nominerte til Spellemann 2019. Til tross for at det blir en annerledes prisutdeling akkurat i år er vi imponerte over, og glade for at hele NRK-systemet nå er satt i sving for å lage det som kommer til å bli en flott og verdig Spellemann-sending, sier styreleder i Spellemann, Marte Thorsby i en pressemelding fra NRK.

Årets show, der man delte ut priser for 2019-plateutgivelsene, skulle egentlig foregått 28. mars, men ble utsatt på grunn av koronautbruddet og satt på vent.

Sigrid høstet flest nominasjoner da årets Spellemann-nominerte ble offentliggjort 7. februar. Hun er nominert hele fire ganger – i gjeve klasser som Årets album og Årets låtskriver og Årets låt, så vel som i popartistkategorien.

Karpe-gutta Magdi og Chirag høster tre nominasjoner for sitt «SAS Plus / SAS Pussy»-prosjekt – i Årets album, i urbankategorien og sammen i Årets låtskriver.

Dutty Dior og Isah er sammen nominert til Årets låt med «Hallo», og er hver for seg nominert for soloutgivelser og som Årets gjennombruddsartister Andre gjennombruddsnominerte artister – som kan vinne 250.000 kroner i Gramostipend – er girl in red, Bokassa, rockerne i brenn og indiebandet Pom Poko. De to sistnevnte har også nominasjoner i respektive kategorier.

Arif har tre nominasjoner, det samme har Gabrielle. Flere med to nominasjoner er Signe Marie Rustad, bandet No. 4 med tekstforfatter Emilie Christensen samt Ruben. Også folkemusikeren Helga Myhr er dobbeltnominert – og skal konkurrere mot seg selv i klassen for folkemusikk og tradisjonsmusikk. Der er hun nominert både for sin egen utgivelse og med gruppen Morgonrode.

Frida Ånnevik er nominert i tekstforfatterklassen for sine gjendiktninger til norsk av andres, engelskspråklige låter – noe som også fikk henne nominert i viseklassen. Der møter Ånnevik på veteranen Benny Borg, som har en ny Spellemann-sjanse – 46 år etter at han ble priset som årets mannlige popartist.

I kampen om Årets låt-hederen er det en spennvidde fra fjorårets MGP-vinner Keiino med «Spirit in the Sky» til Nicolay Ramms humorsang «Raske briller».

