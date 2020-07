Utålmodige «Game of Thrones»-lesere vil sette forfatter George R.R. Martin «i fengsel»

Ikke akkurat hurtigarbeidende: George R.R. Martin. Foto: AP

For to år siden lovet «Game of Thrones»-forfatter George R.R. Martin at han ville dukke opp på et stort science fiction-arrangement med en etterlengtet bok klar.