Telegrambyrå for hat og forakt

Bjørn Westlie: Det norske jødehatet – Propaganda og presse under okkupasjonen. 232 sider. Res Publica.

1. oktober 1942 trykket en rekke norske aviser, blant dem Fædrelandsvennen og Sunnmørsposten, en artikkel om at Tyskland var gått i bresjen «for å fjerne den evige jøde og snylterne som lik en skadelig basill herjer folkene.» I artikkelen, som bar overskriften «Europa for germanerne», sto det også at «no er det jødene selv som må danse dødsdansen.»

Noen uker senere ble de norske jødene tvunget om bord på tyske skip og sendt til utryddelsesleirene. Det skjedde med ivrig norsk hjelp.

Med press og dårlig skjulte trusler ble redaktører over hele landet bedt om å sette av plass til artikler som pustet til hatet mot jødene

For snart 25 år siden avslørte Bjørn Westlie, den gang som journalist i Dagens Næringsliv, hvordan norske jøder ble plyndret av sine landsmenn, og hvordan samfunnet etter krigen unnlot å erstatte disse tapene. I mer enn en generasjon var det liten interesse for å gjøre de norske jødenes tragiske skjebne til en viktig del av vår okkupasjonshistorie.

Propaganda

Artikkelen som er nevnt innledningsvis, ble distribuert til avisene fra Norsk Artikkeltjeneste (NAT). Dette var et byrå som ble opprettet i januar 1941 av Nasjonal Samling og Pressedirektoratet for å pumpe nazistenes propaganda inn i folks hoder. Artikkelen reiser stor tvil om hvorvidt ledelsen i NS var så uvitende om masseutryddelsene av jøder som de bedyret i rettsoppgjøret. Retorikken i både denne og andre artikler inneholder tydelige referanser til en eller annen form Endlösung som fjerner «det jødiske problem» fullstendig.

Bjørn Westlie har lest fire års produksjon av artikler fra NAT, fra den aggressive tonen i 1941 til forsikringene våren 1945 om at alt var skjedd i den beste hensikt, for å redde nasjonen fra bolsjevikene. Det er sitatene fra disse artiklene som bærer prosjektet. Med press og dårlig skjulte trusler ble redaktører over hele landet bedt om å sette av plass til artikler som pustet til hatet mot jødene. Mange ga deprimerende lett etter. Ikke minst ble Aftenposten, landets største avis, en viktig formidler av konspirasjonsteoriene og menneskeforakten som fylte artiklene fra NAT.

Også Aftenbladet

Også Aftenbladet trykket artikler fra byrået, blant annet én om at jødene kontrollerte verdenspressen, forlagene og de politiske partiene i de fleste land. Det skjedde etter at redaktør Oftedal var arrestert og erstattet av en NS-redaktør. Diskusjonen om hvorvidt det var rett av de mange journalistene som valgte å bli værende i nazifiserte aviser, er viktig. Mange aviser ble, som store deler av næringslivet, fleksible redskap for okkupasjonsmakten. Men hadde de noe valg? Westlie berører temaet, men lodder ikke dypere enn tidligere bøker.

Verdien i dette bidraget til propagandahistorien ligger først og fremst i dokumentasjonen av hvor rå argumentasjonen var. Dehumaniseringen av jødene begynte lenge før krigen, og minner urovekkende mye om vår tids mest aggressive bruk av begrep som Eurabia, og påstander om at muslimske kvinner er fødemaskiner i en snikende islamisering av Vesten.

Mange hopp i kronologien og hull i kildegrunnlaget som fører til mange antakelser, trekker noe ned. Det samme gjør en litt for overfladisk diskusjon av hvilken innflytelse propagandaen fra NAT hadde. Men for dem som måtte tro at jødehatet kom med tyskerne, er boken en nyttig påminnelse om hvor sterkt antisemittismen sto også i norsk offentlighet både før og under krigen.