29. oktober starter a-ha sin verdensturné i Dublin. Turen tar dem fra de britiske øyer, gjennom Europa, til Asia, Afrika og Australia og ender opp i USA i september 2020.

Foreløpig var det bare Trondheim av norske byer som sto på turnélisten, men nå lanserer bandet flere spilledatoer i Norge. Konserter i Nordlandshallen, Oslo Spektrum og DNB Arena i Stavanger på planen. Bandet spiller i Stavanger 24. november 2020, altså helt på tampen av sin verdensturné.

Denne gangen skal a-ha spille hele sitt mestselgende album, fra A til Å. Det betyr et gjenhør med disse sangene:

«Take on Me»

«Train of Thought»

«Hunting High and Low»

«The Blue Sky»

«Living a Boy's Adventure Tale»

«The Sun Always Shines on TV»

«And You Tell Me»

«Love is Reason»

«I Dream Myself Alive»

«Here I Stand and Face the Rain»

Fremdeles har ingen norske pop-album overgått suksessen til a-has debutalbum «Hunting High and Low» fra 1985. Med den ikke het ukjente singelen «Take On Me» i spissen gjorde Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy furore over hele verden.

Albumet var en stor kommersiell suksess og solgte mer enn ti millioner eksemplarer verden over. Albumet nådde plass nummer 15 på den amerikanske Billboard 200-listen.

«Take On Me»-videoen

Den andre hit-singelen fra albumet var «The Sun Always Shines on TV», en sang som faktisk gjorde det bedre enn «Take On Me» i Storbritannia. Men det var nok den banebrytende musikkvideoen til sistnevnte sang som virkelig gjorde suksessen fullkommen, og som har sørget for at a-ha fremdeles lever i beste velgående rundt i verden.

35 års-jubileet til tidenes norske pop-suksess utvides til verdensturné, samtidig som «Take on Me» snart passerer én milliard avspillinger på YouTube. Singelens ikoniske video ble belønnet med åtte MTV-priser samme året, og låten finnes i talløse versjoner av andre artister. De siste årene har populariteten skutt ny fart på strømmetjenester og som lydspor i både filmer og tv-serier.

«Hunting High and Low Live» er en konsertserie der Morten Harket, Magne Furuholmen og Pål Waaktaar-Savoy vender tilbake til albumet som definerte a-ha, og som gjorde dem til verdensstjerner med plass i populær-musikkens historiebøker. I tillegg til å fremføre de ti pop-klassikerne på albumet i rekkefølge vil bandet også spille «et nøye utvalg fra resten av bandets enestående låtkatalog».

Tilbake igjen - igjen

Det hender jo at a-ha legger opp, men de blir stadig bitt av en lasarusisk comeback-trang. Etter singelen «Shapes That Go Together» i 1994 ble trioen lagt på is, men de ble gjenforent til Nobelkonserten i Oslo i 1998, og begynte da arbeidet med et nytt album. «Minor Earth, Major Sky» kom i 2000. Det ble fulgt opp av «Lifelines» i 2002, «How Can I Sleep With Your Voice In My Head» (live-album) i 2003 og «Analogue» i 2005.

Mange vil huske at de så a-ha for aller, aller siste gang en torsdagskveld på Lassa stadion. 2. september 2010 besøkte de Rått og Råde-festivalen på sin avskjedsturné. I 2010 spilte a-ha fire avslutningskonserter i Oslo Spektrum, det var siste stopp på avslutningsturneen «Ending on a high note».

Det ble et flott farvel, helt til bandet var tilbake, blant annet i Stavanger, seks år senere. A-ha hadde sin nest siste konsert på verdensturnéen ”Cast in Steel” i DNB Arena i Stavanger 6. mai det året. Da hadde de blant annet stått på scenen i Rio de Janeiro, hvor de i 1991 opptrådte for 198.000 mennesker under festivalen Rock In Rio.

I forkant av turnéavslutningen uttalte først Morten Harket at de nå var ferdige, før Pål Waaktaar-Savoy sa at bandet hadde mer å gi. Magne Furuholmen inntok en slags mellomposisjon og avlyste alle fremtidige farvel-turneer.

I alle tilfeller: Foreløpig siste sjanse til å se a-ha i Stavanger blir 24. november 2020.