Så bra at det nesten tar pusten fra oss

Vågen videregående skole: «Little Shop of Horrors».

Ok, en bekjennelse først: «Little Shop of Horrors» har aldri vært blant mine musikalfavoritter. Historien om blomsterbutikken som var truet av konkurs, men fant en sjelden plante som viser seg å være så kjøttetende at det ender i rene blodbadet, er fullstendig skrullete. Men la gå, den har en viss tegneseriesjarm, i alle fall hvis den framføres med overtydelig ironi, solide doser humor og masse glamour.

Terje Gabrielsen

Fakta: Little Shop of Horrors Av: Howard Ashman/Alan Menken. Med Vågen-elever fra vg3 musikk, dans og drama. Blant dem (lag 1): Ivar Riveland Vik, Truls Kristiansen Vigeland, Lene Talgø, Erlend Sæther, Martha Kristine Kåstad, Synne Fjellheim Wenger, Steinar Christian Kjeilen og Maria Svensen. (Lag 2): Kristoffer Terjesen, Andreas Nordbø Wiig, Ane Wetteland Braut, Kyrre Krager, Åsne Gran, Marianne Wang Nesse og Tiril Rødder Sægrov. Orkester: Kapellmester Harald Egeland, Pedro Folkvord Ramirez, Sander Slettebø Grøsfjell, Aleksander Zetterstrøm, Tim Martin Norrud, Flavia Elisa Olivieri Askevold, Ingrid Rise, Tobias Vassbø, Sarah Elise Lindberg, Ole Elias Bergersen, Rune Tjelta, Fredrik Lindseth Nordby, Martin Fuglestad, Favour Ighalo og Sebastian Løining Todnem. Regi: Ragnhild Thoring. Koreografi: Astrid Kvassheim. Orkester: Bernt Sverre Kvam. Kor/vokal: Nils Erik Steinsbø. Kostymeansvarlig: Anne Myrset Asheim. Prosjektleder: Gunhild van Zanten Magnussen. Med mange, mange fler.

Treffer blink

Nettopp der treffer Vågen-oppsetningen blink. Fra første til siste scene løftes historien fram fra bakgatetrøbbel via løfterik idyll til en varslet undergang som rammer mange flere enn butikkfolket. Alt i en neonfarget og nostalgisk estetikk fra 50/60-tallet som gjør dette til en festforestilling.

Terje Gabrielsen

Hver eneste scene funker, vekslingene mellom svære scenenumre med rundt 60 sangere og dansere på scenen (hvis jeg telte riktig) og de stillere partiene med en og to aktører, er simpelthen imponerende. Ja, særlig myldrescenene fortjener ubetinget ros; profesjonelle scener sliter ofte med å få koreografien til å sitte så godt som den gjør her. All ære!

Terje Gabrielsen

Forresten: Også de naknere partiene, når blomsterhandlerassistenten og hans utkårede nærmer seg hverandre, løses godt – både Seymour og Audrey har flotte musikalstemmer, og den kjøttetende blomsten har en souldrive som er sjelden.

Lagseier

Mange flere kunne og burde vært nevnt, men det lar seg ikke gjøre. Blant annet fordi så enormt mange av skolens elever og ansatte har bidratt: Ikke bare elevene på sang-, dans- og drama, men også fra interiør og utstillingsdesign og medier og kommunikasjon.

Og orkesteret! Ledet av kapellmester Harald Egeland sørget de for musikalsk trøkk og framdrift fra start til mål.

Puh ...

Terje Gabrielsen

Konklusjon 1, 2, 3

En slags konklusjon kan være sånn: Du tror nesten ikke det er mulig å få videregående elever, som er sånn cirka 18 år gamle, til å levere på dette nivået. For få dager siden var det Bjergsted-elevene som ga oss en fantastisk «Jesus Christ Superstar». Nå matches prestasjonen fra Vågen i en oppsetning som er helt forskjellig på nesten alle vis.

En annen konklusjon kan være sånn: Jo, det finnes antakelig kommende profesjonelle på disse scenene. Men seieren skyldes laginnsatsen, evnen til å jobbe sammen – mot et felles mål.

En tredje: Næringslivsfolk som har uttrykt bekymring for at så mange elever søker seg til kreative fag, bør komme seg på teater så snart de bare kan. For å se hvordan store ting kan skje når folk våger, når folk satser, når folk vil – og når de gjør det sammen.

Og så, helt til sist, et lite minus: Var det virkelig ikke laget et program til årets forestilling? Det burde vært gjort, for publikum hadde fortjent både informasjon om musikalen, om forestillingen – og om alle aktørene som bidro.

Aftenbladet gir ikke karakter til skoleforestillinger.