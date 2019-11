1 2 3 4 5 6

FKA Twigs: «Magdalena» (Young Turks/Playground)

Utholdenhet er et greit stikkord for denne utgivelsen. Den 31 år gamle briten har de siste årene måttet kjempe med helseutfordringer i tillegg til et par offentlige samlivsbrudd. «Cellophane», som er platens siste og mest nakne spor, representerer best (eller verst) smerten i sistnevnte erfaring.

Men hennes første fullengder siden 2014 er først og fremst en demonstrasjon av styrke. Det er hun som Maria Magdalena, et «creature of desire».

De ni sporene er spekket av lyst og lengsel, bønner og profetier, frukt og flammer. Etter en litt treg start låter det etter hvert brutalt og metallisk som i klimakset «Fallen alien» og selvsikkert svaiende som i singelen «Holy terrain».

Hun har med seg et stjernelag av samarbeidspartnere og medprodusenter, fra Nicolas Jaar og Arca til norske Cashmere Cat og rapper Future.

Det hele bindes sammen av hennes særegne, skjelvende sopran og en feminin, seksuell energi som virker både tiltrekkende og frastøtende.

Beste spor: «Mary Magdalene», «Fallen alien».