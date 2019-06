Mørk stemme fra Manchester

1 2 3 4 5 6

Nev Cottee: «River’s edge» (Wonderfulsound/Border)

Liker du Nick Cave, Lee Hazlewood, Tom Waits, Spiritualized og Tindersticks, kan det være verd å stoppe opp ved Nev Cottee fra Manchester.

Han har et langt stykke igjen å gå for å nå samme berømmelse som de nevnte, men tar noen skritt i riktig retning med sitt tredje album. Eller det fjerde, hvis du regner med den ni spor lange ep-debuten.

Cottee har fått med seg Nick McCabe (Verve), James Walbourne (Pretenders) og steelgitarist C.J. Hillman – som viser seg fram på fine «I’m still here». På «Roses» synger Cottee duett med Veronica, etter sigende en kvinne han hørte i en bakgate i Madrid. I hvert fall minner hun om salige Nico.

Trouble weighs a ton and the day’s just begun, synger han på «Morning sun» med det lyse gitar- og pianospillet som en fin kontrast.

Platen er hans forsøk på å finne mening i en verden gått av hengslene, og den ville vært et førsteklasses lydspor til en film om det samme.

Beste spor: «Roses», «I’m still here», «Local hero», «Morning sun».