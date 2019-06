Lite spennende spenningsfilm

Hacker

Sjanger: Action / Familiefilm. Skuespillere: Rumle Kærså, Josephine Højbjerg, Morten Suurballe, Esben Dalgaard Andersen, Mille Dinesen, Signe Egholm Olsen. Norske stemmer: Benedikte Kruse, Jesper Leporanta, Mia Betten, Preben Olram, Lars Sundsbö. Regi: Poul Berg. Danmark, 2019. Lengde: 1 t. 37 min. Aldersgrense: 9 år.

1 2 3 4 5 6

Dagens oppgulp: Hva i alle dager er vitsen med å dubbe en dansk film med 9-årsgrense til norsk? Folk som har nådd denne alderen kan som regel lese, og det kan da ikke være SÅ vanskelig å forstå folk i vårt faste ferieland.

Men nok om det. «Hacker» handler om 13 år gamle Benjamin, en foreldreløs gutt som bor på barnehjem og som har arvet sin bortkomne mors usedvanlige talent for å hacke hva det skulle være. En dag oppdager det danske forsvarets hemmelige etterretningstjeneste spor av Benjamins mor, til tross for at hun har vært antatt død i en årrekke. Det viser seg at hun i sin tid fant opp noe som mange vil ha tak i, både myndighetene og mer lyssky grupperinger.

Benjamin og venninnen Savannah starter sine egen undersøkelser for å finne ut hvor moren er og hva som er grunnen til at hun i sin tid gikk i dekning. De to unge tenåringene overlister godt trente spesialsoldater i omtrent alle øvelser, ikke minst i den digitale verden, antakelig for å skape en slags spenning og driv i historien. Når denne likevel uteblir, er det flere grunner til dette.

Den ene er at hele storyen framstår som altfor usannsynlig og overdreven, slik at man hele tiden balanserer farlig nær parodien. En annen grunn er at karakterene er for urealistisk framstilt. Det er for eksempel ingenting ved Savannah som vitner om at hun er tidenes problembarn og har prøvd å brenne ned institusjonen hun bodde på. Hun framstår bare som en helt alminnelig jente. Heller ikke hovedpersonen Benjamin kommer vi nærmere inn på. Bare i små glimt lar regissør Poul Berg oss få noen slags inntrykk av hva slags tanker og følelser en tenåring med forsvunnet mor og ukjent far baler med.

Filmen hadde stått seg på å ta karakterene sine mer på alvor. Kanskje kunne man også skrelt bort en del av dem, for det er mange fjes som skal introduseres, og det er ofte uklart hvilken relevans de har for historien. «Hacker» framstår dessverre som en merkelig konstruksjon av rotete actionscener hvor spenningen i all hovedsak uteblir. Det er synd, for ideen den baserer seg på er langt fra dum.