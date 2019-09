«Is this a punishment?» (Er dette en straff?).

Slik reagerte en av brukerne på et musikknettsted da Nils Henrik Asheim presenterte sitt Messiaen-prosjekt.

– Jeg håper og tror det var ment som en spøk, men jeg forstår reaksjonen, sier Asheim, og ler.

Det høres kanskje stort, omfattende og nesten uoverkommelig ut, men den romslige ideen til konserthusets husorganist, som han nå får Kritikerprisen for, ble en suksess. Som en del av husets orgelprogram, ønsket Stavanger konserthus å invitere publikum til å oppdage Oliver Messiaens kunstneriske univers. Han regnes som det 20. århundres viktigste komponister av orgelmusikk.

Yoga, fuglekvitter og ni timer med orgel

De samlede orgelverkene til Messiaen tar ni timer å spille. Asheims enkle, men kompliserte idé, var å spille alt, i kronologisk rekkefølge. En ni timer lang orgelkonsert, en slags maraton med kontinuerlig orgelmusikk fra 15.00 til midnatt. Ikke som en straff, men som en totalopplevelse, en slags gevinst for dem som tok sjansen. A bit much, tenkte nok noen, men Konserthuset gikk for ideen, som var langt, langt mer omfattende enn en sal, en organist og en komponist.

Torsdag kunne de høste frukt i form av Kritikerprisen i klassen for musikk.

Grete Straume/Stavanger konserthus

Fakta: Kritikerprisen Kritikerprisen deles hvert år ut av Norsk Kritikerlag. Prisene deles ut for litteratur (flere kategorier), Årets kritiker, danse, teater, kunst og musikk. Norsk kritikerlag er en medlemsorganisasjon for norske kritikere i aviser, kringkasting og lignende.

Hele huset i ni timer

Publikum fikk bevege seg fritt omkring under hele arrangementet, og hele huset ble tatt i bruk.

I hovedsalen (Fartein Valen) ble musikken spilt på orgelet, med publikum i stolradene som på en vanlig konsert.

Lyden fra orgelet ble overført til en tredimensjonal høyttalerinstallasjon i den andre salen (Zetlitz), et stort åpent område hvor man kunne gå omkring, sitte eller legge seg ned, oppleve ulike kunstneriske installasjoner eller delta i yoga.

I foajeen var det utstilling, informasjon, servering av mat og drikke.

På Mesaninen befant det seg en installasjon med lyden av fuglesang, som også klang ut i foajeområdet.

Uansett hvor man beveget seg, var orgelmusikken tilstede enten i bakgrunn eller i forgrunn. Ideen om en totalopplevelse var inspirert av komponisten selv. Olivier Messiaen sine ideer fra kilder som fuglesang, indiske rytmer, glassmalerier, fjellformasjoner, stjerner og kristen mystikk.

– Vi kunne ikke gjort dette med en annen komponist, men Messiaens musikk egner seg. Han var opptatt av rom- og tidsdimensjonen, og han skapte en egen verden i sin musikk. Ideen var å bruke denne inngangen til et ambulerende konsept. Folk kunne sitte en stund, flytte seg til et annet rom, legge seg ned og bevege seg helt fritt. Det fungerte veldig godt, sier Asheim.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Totalopplevelse

Sammen med en rekke samarbeidspartnere . Visuell designer Boya Bøckman var helt sentral. Studenter fra Kunstskolen i Rogaland var med, og åtte av de fremste organistene i Europa vekslet på å spille. Yoga-instruktører var i sving, lyd og lysfolk jobbet iherdig og det ble gjennomført en rekke arrangementer i forkant av selve konserten.

– Det er alltid ulike meninger om hvor mye en skal lage til rundt selve lyden. God musikk klarer seg utmerket på egne bein, men i denne settingen var det avgjørende å lage en totalopplevelse. For noen var det nok en uvant tanke at folk skulle reise seg opp, går rundt, legge seg ned og til og med kunne snakke sammen mens konserten foregikk. Men tilbakemeldingene vi har fått har vært veldig, veldig gode.

Om å få kritikerprisen sier Asheim følgende:

– Musikk-kritikk mener jeg er viktig av mange grunner. Det er en del av den store diskusjonen rundt musikk, det formidler musikk til publikum og de gode kritikerne får meg til å tenke på min egen musikk på nye måter. Musikk-kritikken er dessverre under press, og det er bekymringsfullt. Gode musikk-kritikere er viktige medspillere for alle musikere.

