Ukens anbefalte sanger

En kjærlighetsballade for dem som aldri turte, som innså litt for sent hva de kunne hatt.

Vidar Furholt har fått meg seg Marie Klåpbakken. Foto: Vidar Furholt

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den Stavanger-bosatte sørlendingen Vidar Furholt planlegger å gi ut albumet «Steinansikt» i september, hans fjerde. Første singel er en duett med Marie Klåpbakken, som også spiller fiolin. Den handler om dem som lot kjærligheten slippe unna.

Produsent er Arne Hovda, som bidrar med tangenter og gitar. Andre deltakere er Olav Stener Olsen (cello), John Lilja (kontrabass) og Christian Svensson (trommer).

«Ikkje akkurat kjærester» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Ikkje akkurat kjærester – Vidar Furholt & Marie Klåpbakken

Dizzy (covid-19 country version) – Tommy Roe

Spøkelse i kjøleskapet – Detektimen

Rabbit hole – Jake Bugg

Fortell – Jon Dagsland

As the birds are – Jess Williamson

The closer you move away from me – Trashcan Sinatras

Vi ses snart igjen – Magnus Carlson & David Ritschard

May we love – Grayson Capps

You’re all I want – Cigarettes After Sex

The bonny – Gerry Cinnamon

A ghost – Travis

Strong enough – Ray LaMontagne

Wide winged bird – Finn Andrews

Better safe than sorry – So Are We

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.