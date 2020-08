Hun tar over Diana-rollen i «The Crown»

Den australske skuespilleren Elizabeth Debicki trer inn i rollen som prinsesse Diana i femte- og den avsluttende sjette sesongen av Netflix-serien «The Crown».

Hun blir å se i kommende sesonger av storserien «The Crown»: Elizabeth Debicki. Foto: AP

NTB

The melder The Wrap. Og det kan virke som om rollen er en drømmerolle for Debicki, som sier:

– Prinsesse Dianas sjel, ord og handlinger lever videre i hjertene til så mange.

Debicki tar over rollen etter Emma Corrin som spiller Diana i den kommende fjerde sesongen, en sesong som forventes å få premiere senere i år.

Debicki har vi tidligere sett i storfilmen «The Great Gatsby» og i miniserien «The Night Manager». Hun har også en rolle i Christoffer Nolans kommende stjernespekkede film, «Tenet».

De to siste sesongene av dramaet «The Crown», som tar oss med inn i de kongelige gemakker, forventes å få premiere på Netflix i 2022 og 2023. Rollen som dronning Elizabeth II er det fra og med sesong fem Imelda Staunton som står for. Jonathan Pryce på sin side stepper inn i rollen som prins Philip.