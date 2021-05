Stalin og sjokoladefabrikken

BOK: 1152 sider georgisk familiehistorie høres ut som verdens kjedeligste bok. Men nei.

De privilegerte hadde gode tider og mange imponerende barter i Sovjetunionen. Her er Kremls mektigste menn samlet i 1940. Foto: Wikimedia

Nino Haratischwili skriver om familie, sjokolade, vold, kjærlighet og begjær. Det er lenge nær perfekt.

Nino Haratischwili. Det åttende livet (Til Brilka). 1152 sider. Oversatt av Ute Neumann. Aschehoug.

Nino Haratischwili står bak en familieroman fra Georgia som strekker seg over drøyt 100 år, seks generasjoner og altså 1152 sider. Det er langt fra så galt som du tror.

Boka skjuler blant annet en oppskrift på verdens aller beste sjokolade. Bare så synd at en forbannelse kanskje ruver over sjokoladen, slik at ulykke rammer motstandssvake folk som spiser den i sin reneste form. Mange skal ta sjansen og angre.

Stamfaren Ketevan starter sjokoladefabrikk i Georgia rundt overgangen til 1900-tallet. Han har vært i Vesten og lært kakaokunsten av de beste. I tillegg har han kommet over hemmelige ingredienser som nærmest gjør sjokoladen fortryllet. Sjokoladefabrikken gjør snart familien rik. Og forbannet.

I dag er Georgia et lite land ved Svartehavet, inneklemt mellom Tyrkia og Russland. Men en gang var det en sentral leverandør av pamper til Sovjetunionen, hjemlandet til onkel Stalin og kjeltringen Lavrentij Berija, som ledet det hemmelige politiet i mange år.

VI kan takke denne gjengen for at vi ikke spiser Schweinshaxe und Zungenwurst hele dagen, for da Hitler kom, hadde de allerede i mange år øvd seg på døden ved å terrorisere sine egne. Vinteren og folkets enorme ofre gjorde resten.

Splittet familie

Revolusjonen kommer tidlig i boka, og en splittet familie havner snart på både den ene og den andre siden av nåden og unåden. Livet i Sovjetunionen er kake og kaviar for de privilegerte, og ikke fullt så løye for dem som havner i arbeidsleire og på torturbenker. Familiene til de henrettede får regningen for kula i posten, slik skikken er. Men mange greier seg helt fint i fredstid.

Den hemmelige sjokoladeoppskriften er ikke bare en forbannelse. Den berger familien innimellom også, og fører dem sammen eller gir dem en inntekt.

Nino Haratischwili har en fabelaktig skrivestil. Språket renner sprudlende og lett som det første glasset med Sovetskoye Shampanskoye gjennom halsen. Like imponerende er forarbeidet hun må ha gjort. Hun fôrer oss med opplysninger og anekdoter, uten at det blir anstrengt og sånn at vi innbiller oss at vi skjønner oss stadig mer på både unionens vekst og fall og menneskene i den.

1152 sider er grævla langt

Men 1152 sider er grævla langt. Shakespeares samlede verker er på drøyt 1200, og mye av det er tullball. En vanlig bibel er på 1400. Du skal jammen ha mye å fortelle om du skal forsvare det.

Nesten sekser...

Begynnelsen og midten er aldeles strålende, og boka lukter klassikerstatus. Men ikke alle familiemedlemmene har like interessante historier å fortelle. De eldste har mest å by oss. Boka falmer langsomt i takt med det 20. århundrets vei mot slutten.

Jeg flakker mye med blikket rundt side 701, og selv om det tar seg opp igjen, ryker sekseren rundt side 1000. Derfra og inn er det mange store fakter og mye ordgestikulering.

Men noen dødpunkter skal ikke hindre deg i å nyte denne boka. Selv Ringenes Herre har den irriterende hippien Tom Bombadil, som klokelig ble utelatt fra filmene, og Marcel Proust har tapt mye tid for mange.

Lenge er Det åttende livet (Til Brilka) en vidunderlig lesereise. Oversetter Ute Neumann fortjener nok en eller annen pris.

Du risikerer til og med å lære noe, ikke bare om Sovjetunionen eller Georgia, men om folkene der, som jammen har hatt sitt å stri med, men som ellers har levd og drømt og elsket og tapt og vunnet som resten av oss.

Så får det heller være at sjokoladen har en litt famlende ettersmak.