Jahn Teigen samlet på absolutt alt. Nå kan noe av dette bli ditt.

Nettauksjon skal selge 300 gjenstander fra den avdøde artistens egen samling.

Gullplater, møbler, bilder og andre personlige einendeler er blant tingene som nå selges fra Jahn Teigens egen samling. Foto: Signe Dons

Robert Hoftun Gjestad kulturjournalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I fjor vår ryddet Sara Teigen ut av tre store hus, loft og boder på Klockargården i Skåne i Sverige. Hennes avdøde far, Jahn Teigen, hadde samlet på absolutt alt gjennom sitt 70-årige liv.

Underveis i ryddingen skjønte hun at mange av disse tingene kan ha større verdi for andre enn henne selv. Nå kan Teigen-fansen sikre seg et minne.

– Jeg har spart på det som er personlige minner mellom pappa og meg, og jeg har donert musikk og papirer til Nasjonalbiblioteket. Selv etter det, var det så utrolig mange ting igjen. Det er disse jeg ønsker at alle skal få en mulighet til å kjøpe, sier Sara Teigen.

Sara Teigen forvalter arven etter sin far Jahn gjennom selskapet Teigen Total. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Hun kaller det for hans minner med andre.

– Jeg kunne sikkert solgt dette annerledes. Men pappa så på sine fans som en familie, så dette er en måte å forvalte arven etter ham på. Hans mange ivrige følgere har også vært viktige for meg i min sorg det siste året, sier Teigen.

Jahn Teigen i kjent positur - og sin legendariske skjelettdrakt. Foto: Signe Dons

En egen digital katalog

300 gjenstander fra entertainerens liv og virke ble lørdag lagt ut for salg gjennom auksjonen Fra Jahn Teigens samlinger hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo. Auksjonen er åpen i drøye tre uker frem til ettårsdagen for Teigens død, onsdag 24. februar.

Samlingen inkluderer mengder av instrumenter, kostymer, gullplater, plakater, fotografier, møbler og andre personlige eiendeler. Jahn Teigens fem meter lange vinylsamling selges også.

Jahn Teigen samlet på vinyl. Nå kan hele denne samlingen bli din. Foto: Signe Dons

Datteren Sara Teigen har selv designet en fysisk visning av gjenstandene i lokalene hos auksjonshuset. Det er blitt til en slags «Teigen-utstilling» over 200 kvadratmeter. Planen var å slippe fans inn, men smittevernhensyn gjør at dette ikke er mulig nå. Om hindringene letter de neste ukene, vil visningen bli åpnet for publikum.

Samlingen er uansett filmet, og gjenstandene kan ses i en digital katalog. Der vil også noen av Teigens gamle venner, datter og ekskone Anita Skorgan fortelle historier om en del av tingene.

Jahn Teigens flygel er blant gjenstandene som nå selges hos Grev Wedels Plass Auksjoner. Foto: Signe Dons

Er bevisst priset lavt

Grev Wedels Plass Auksjoner svarte raskt ja da forespørselen fra Sara Teigen kom i fjor.

– Vi selger vanligvis kunst av høyeste kvalitet, og Jahn Teigen skapte nettopp det: Ting av høyeste kvalitet. Han var i en særstilling som artist og komiker, en foregangsmann. Teigen favnet bredt med sin egen type, sunne galskap, sier auksjonarius Hans Richard Elgheim.

– En annen grunn til at vi gjør dette, er at slike kjendisauksjoner er et kjent fenomen i utlandet, men lite holdt her i landet. Dette er et nytt og spennende felt for oss, sier Elgheim.

Han forventer stor pågang fra Teigen-fansen selv om ingen får komme fysisk på besøk nå. Gjenstandene er bevisst priset lavt for å være tilgjengelige «for alle».

– For et år siden så vi hvor utrolig mange som ble berørt av hans bortgang. Det å nå kunne sikre seg ting som Jahn Teigen selv har eid, tror jeg virker spennende for mange, sier Hans Richard Elgheim.

En mengde gitarer og andre instrumenter som Jahn Teigen brukte i sin musikk, kan nå kjøpes av hans fans gjennom en auksjon. Foto: Signe Dons

Samlet musikkhistorie

Sara Teigen forvalter rettighetene etter sin pappa som eier og daglig- og kunstnerisk leder i selskapet Teigen Total. En sentral del av hans samling som ikke blir solgt på denne auksjonen, er altså donert til Nasjonalbiblioteket.

De har fått 56 kasser med alt av innspillinger, musikk, papirnotater og scrapbøker. En stor samling med musikk-, humor- og TV-historie.

– De ble svært glade. Ved å gi det dit, er jeg sikret at dette blir arkivert og lagret for fremtiden. Dette var viktig for pappa også. Etter hvert blir dette åpent for alle som vil se og forske på materialet, sier Sara Teigen.

Katalogen for auksjonen Fra Jahn Teigens samlinger kan ses her.