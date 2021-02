Bra fra Belgia

Belgisk band med flott vokal og kunstig lyd.

Balthazar er ute med album nummer fem. Foto: PIAS

Geir Flatøe

Balthazar: «Sand» (PIAS/Border)

I spissen for belgiske Balthazar finner vi Jinte Deprez og Maarten Devoldere, ute med sitt femte album sammen. Som det meste annet i disse dager, er det farget av pandemien. Syntetiske basslinjer og tromme-samplinger erstatter bandtimene i studio, men takket være vokalen har de delvis klart å bevare varmen i den soulpregede popen. De åpner fint med «Moment», vitalisert av koringen free your mind, free your mind. Hadde man deretter skrelt vekk lagene på «Losers», kunne den blitt en fin Leonard Cohen-ballade, og den står seg bra som den er. Tredjekuttet «On a roll» er også vel verd å få med seg, ikke minst takket være vokalen. De gjør ikke noe galt på resten av platen heller, men den plastiske innpakning tærer samtidig på denne lytternes tålmodighet. Cohen-aktige «Leaving Antwerp» er et pluss, men den tigger etter levende lyd. «Powerless» er en fin slutt. De har kalt albumet «Sand» etter sanden som renner gjennom et timeglass; trolig et resultat av koronaen, det også.

Beste spor: «Moment», «Losers», «On a roll».