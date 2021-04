– Tanken er å by på digital magi

Med Morten Abel i spissen vil festivalen «Et Helt Annet Sted» inn på din skjerm. De digitale alternativene vil leve også etter koronaen, tror arrangørene.

Morten Abel samarbeider med regissør Eivind Holmboe når han deltar på den digitale Stavanger-festivalen Et Helt Annet Sted. Foto: Marie von Krogh

Leif Tore Lindø Journalist

Da Norge ble stengt ned, 12. mars 2020, gikk landet inn en underlig dvale. De fleste var hjemme fra skolen, jobbet på hjemmekontor og trykket febrilsk F5 for å oppdatere seg på virusnyheter. Også navlestrengen til konsertlokalene, teatret og kinoen ble kuttet. Alle som hadde en forretningsidé som gikk ut på å samle mange folk på samme sted ble nesten over natten satt helt i offside.

I kulturlivet stilte alle seg det samme spørsmålet:

Hva gjør vi nå?

Noen la seg på svai og ventet. Noen ble permitterte, noen tok seg andre jobber og mange stirret konkursen rett i hvitøyet.

Hva gjør vi nå?

Ganske rask etter nedstengningen begynte det å dukke opp konserter på Facebook. En artist, gjerne hjemme i stua, en kamera, en mikrofon og et Vipps-nummer i hjørnet. Kjekt en liten stund, men alle forsto at dette var en kriseløsning – ikke en farbar vei fram i et grumsete og ukjent farvann. I denne tiden, som for mange vekslet mellom panikk, fatigue og nytenkning, begynte noen å realisere ideer som hadde ligget på vent en stund.

Vi er live!

I påsken 2020 lanserte Vierlive-samarbeidet den digitale festivalen Et Helt Annet Sted. For 500 kroner kunne en husstand oppleve 10 konserter fra ulike steder i Norge med blant andre Sigrid, Aurora, Girl in Red, Isah og Frida Ånnevik. Artistene jobbet sammen med regissører for å lage visuelle konserter som passet strømmeformatet.

Ifølge VG kjøpte 6400 personer billetter til festivalen.

Ideen var å komme bort fra humpete, hjemmesnekra Facebook-konserter med Vipps-nummer i hjørnet som dominerte under den første nedstengningen. Vierlive presenterte seg slik: «Dette blir Norges fellesplattform for kulturstrømming. Slik kan de som står i sentrum få kontroll over åndsverket sitt – og mulighet til å tjene penger på det.»

På nettsiden kan du i dag se konserter med Kvelertak, opptak fra jazzfestivalen Newtone Live, OnklP & De Fjerne Slektningene direkte fra anstalten, teater med Statsteatret, stand up og kunstpresentasjoner, for å nevne noe.

Et Helt Annet Sted-festivalen, som nå kommer til Stavanger, har en idé om å lage noe mer enn konserter og forestillinger som blir filmet. Et eksempel:

På festivalens siste dag skal Morten Abel og regissør Eivind Holmboe samarbeide om en musikkproduksjon, som de skriver følgende om: «En dag i livet som Morten Abel er et sted mellom det enkle som kaffekoppen og stolen, til det abstrakte, fargerike og kunstneriske. I denne direktestrømmende konserten vil regissør Eivind Holmboe følge Abel gjennom 12.000 kvadratmeter av farger, kunstutstillinger, trykkeri og produksjonskontor – det er her han tilbringer dagen sin. Dette kan bli delvis fysisk og metaforisk og kunstnerisk – sier Eivind.»

Konsert+

En artist blir koblet med en regissør. Det ferdige produktet skal utnytte de digitale mulighetene, ikke kamuflere det tradisjonelle live-aspektet som ikke kan vises på et skjerm. En konsert kan for eksempel får preg av en musikkvideo eller en musikkfilm.

Dette konseptet skal nå lages og sendes fra Stavanger, i det som kanskje er på halen av koronanedstengningen. Folkene bak den digitale festivalen har allerede med seg Morten Abel og regissør Eivind Holmboe. Kritikerfavoritten Oliver Hohlbrugger skal være med, det samme skal et prosjekt med talenter som Tou har kuratoransvaret for. Torgeir Vierdal, som jobber med prosjektet, varsler at det kommer flere.

– Vi har dialog med flere gode kulturaktører i distriktet som vil komplettere programmet, sier han.

85 prosent av arbeidskraften er lokal. Filmselskapet Chezville står helt sentralt, det samme gjør lokalt næringsliv, som festivalen gjerne vil ha med på laget.

– Vi håper bedrifter og andre vil kjøpe billetter og gi til sine ansatte eller sine kunder. Det arbeidet er godt i gang, men vi håper og tror flere vil ble med, sier Vierdal.

Bryter nytt land

Utfordringen med en digital festival er blant annet at de faller litt mellom ulike støttestoler. De har ingen tomme seter å vise til. Dermed er arrangementer som dette ikke kvalifisert til de nyetablerte støtteordningene fra Kulturrådet. Systemene for kulturstøtte fanger ikke opp digitale prosjekter like godt som kulturens grunnidé: Å samle folk.

– Vi er live har allerede en brukerbase som følger ting på plattformen og som liker denne typen produksjoner. Samtidig er dette noe nytt for mange, og for å bryte nytt land, trenger vi at både publikum og næringsliv blir med og tar noen nye steg, sier Vierdal.

Han tror denne typen digitale arrangementer vil leve videre også etter koronaen, så lenge produksjonene er gode nok, og at de byr på noe mer. Ikke som en erstatning for en vanlig konsert, men som et alternativ.

– Du kan samle en gjeng i hagen og vise det på storskjerm. Du kan sitte på hytta og se Morten Abel slik du ikke har sett ham før. Du kan sitte hjemme og se fantastiske talenter som du ellers ikke ville opplevd. Da vi hadde konsert med Aurora i 2020, solgte vi billetter til 100 land. Dette fungerer fordi vi ikke lager replika av tradisjonelle konserter, men utnytter det potensialet det digitale åpner for. Tanken er å by på digital magi. Vi gleder oss enormt til å gjøre dette fra Stavanger og med Stavanger.