Trolsk, stemningsfullt og uvanlig forfatterportrett

Elisabeth Moss briljerer i «Shirley», hvor hun spiller en undervurdert og eksentrisk forfatter som nekter å avfinne seg med den virkeligheten hun lever i.

Elisabeth Moss er eksepsjonelt god i rollen som den ulykkelige forfatteren Shirley Jackson. Odessa Young spiller en ung beundrer som etter hvert får et nært forhold til henne.

Kine Hult Journalist

Shirley

Skuespillere: Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Logan Lerman

Sjanger: Drama. Regi: Josephine Decker. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år.

Det passer egentlig veldig godt å lage en ukonvensjonell biografifilm om en ukonvensjonell kvinne. Det lykkes regissør Josephine Decker så til de grader med i sin filmatisering av romanen «Shirley», om forfatteren Shirley Jackson (1916 - 1965).

Shirley Jackson skrev bøker og noveller innenfor skrekk og mysteriesjangeren, og trekkes fram som en viktig inspirasjonskilde for suksessrike folk som Stephen King og Neil Gaiman. Selv gikk hun under radaren for mange i sin samtid, men fikk økt oppmerksomhet etter sin død.

Decker tegner et portrett av en ganske stri kvinne, som blir manisk oppslukt av arbeidet sitt, som har et skarpt blikk på menneskers mørke sider, og som sliter med å følge de sosiale konvensjonene omgivelsene forsøker å presse henne inn i.

Handlingen er lagt til 50-tallet, og innledes med at det unge paret Fred (Logan Lerman) og Rose (Odessa Young) reiser for å bo hos Shirley og hennes mann, universitetsprofessoren Stanley Hyman, i forbindelse med at Fred har fått jobb på samme universitet som Stanley. Rose er en ambisiøs kvinne som selv ønsker å studere, men blir presset inn i jobben som hushjelp hos ekteparet Jackson/Hyman i stedet. Hun er en ivrig fan av Jacksons arbeid, men blir bryskt avvist når hun forsøker å nærme seg forfatteren. Etter hvert vokser det likevel fram et slags vennskap med erotiske undertoner mellom de to kvinnene. Rose får tilsynelatende rollen som en slags uforstående muse for Shirley, og etter hvert som handlingen utvikler seg, blir stadig vanskeligere å forstå hva som er drøm og hva som er virkelighet.

Denne litt upålitelige fortellerstilen passer veldig godt til å beskrive en forfatter som nødvendigvis må ha hatt rikelig med mørk og morbid fantasi. Filmen stiller mennene i historien i et heller dårlig lys, og viser hva slags tvangstrøye 50-tallets kvinneideal utgjorde for kvinner som Shirley og Rose.

Elisabeth Moss er eksepsjonelt god i rollen som Shirley. Hun klarer å skildre en kvinne som er egenrådig og sterk, men også usikker og sårbar, som i begrenset grad orker å forholde seg til andre mennesker, men som viser at hun sliter med ensomheten. Også Odessa Young i rollen som den unge beundreren overbeviser, og sammen er de grunn nok til å se denne uvanlige og fascinerende filmen.