Rebellen tar det roligere

Den røffe stemmen som countrypopen trenger.

26 år gamle Morgan Wade er ute med solodebuten. Foto: David McClister

Geir Flatøe Journalist

Morgan Wade: «Reckless» (Ladylike/Border)

For fire år siden møtte Morgan Wade veggen. Alkoholen hadde tatt overhånd, og frykt, angst og fortvilelse preget hverdagen, forteller hun i et intervju med musikkmagasinet The Ties That Bind Us.

Hun sluttet å drikke, noe som gjorde henne i stand til å få ut albumet «Puppets with my heart» i 2018 med Morgan Wade & The Stepbrothers, et backingband hun hadde samlet da hun var 19 år gammel.

Nå er hun 26 og framme ved solodebuten.

Wade var omgitt av bluegrass-musikk i oppveksten på småstedet Floyd i Virginia, før hun oppdaget pop og rock.

Countrysangere som Shania Twain og Faith Hill dominerte radioen mens hun skrev sangene som skulle bli til solodebuten. Wade klarte ikke å identifisere seg med slike krystallklare stemmer, noe som lenge hadde plaget henne. Isteden fant hun et annet utløp for sin raspende sopran. Noe tøffere, røffere og gitarpreget.

Til å få det hele i havn, har hun fått hjelp produsent Sadler Vaden og lydtekniker Paul Ebersold.

Foto: David McClister

Vaden er soloartist og mangeårig gitarist for Jason Isbell. Han har vært med på å skrive ferdig fire kutt her, inkludert «Last cigarette» der også Ebersold bidrar. Sistnevnte er i tillegg involvert på tre andre kutt, mens Wade har lagd like mange alene.

Albumet bygger på sanger Wade har jobbet med i årevis, bortsett fra åpningen «Wilder days» som ble lagd av Wade og Sadler i studio. Sangen er flott, bortsett fra ekkoet. Er det noe som virkelig kan få meg til å mislike en sang, så er det en produksjon av dette slaget: You said you hate the smell of cigarette smoke, og så svakere: smoke, smoke.

Heldigvis for Wade er langt fra alle enig i at det irriterer. Singlen har passert en halv million avspillinger på Spotify og kommer garantert til å vokse videre.

Samarbeidet med Vaden startet med singlen «The night» i 2019. Den er ikke med her, noe den godt kunne vært. Det er samtidig nok av bra låter på solodebuten, inkludert kjærlighetssangen «Other side» som åpner med you knew my skin back before I had all these tattoos.

A lot of the songs are about figuring out what the hell I’m doing, sier Wade om platen. Eller som hun synger i fine «Don’t cry»: If I don't know who I am, how can I ever give a damn?

Mens rocken preget Morgan Wade & The Stepbrothers, har soloalbumet et mer nakent preg. Det gjør at stemmen får folde seg ut, som i flotte «Mend». Produksjonen på «Last cigarette» er derimot renspikket radiofrieri.

Akustiske «Take me away» forsøker å løse uroen hun føler på fysisk vis:

Lay me down

On the floor in the kitchen

Show my angry heart

What I've been missing

En minneverdig linje.

«Matches and metaphores» og «Northern air» passer mer ubemerket, men har potensial til å vokse. Rockende «Reckless» har refrenget og kontrastene som gjør at du legger merke til den.

Den nakne avslutningen «Met you» er en sang hun er født til å synge – country av det skikkelig såre slaget: I'd write you a love song, but I don't know how that feels. Tonight I am numb from a cocktail of pills. I hallucinate, think I'm touching your skin. I'd much rather die than think of the bed that you're in.

Band-albumet passerte temmelig ubemerket, men dette er platen som gjør Morgan Wade til et navn å regne med. Spennet fra den salgsvennlige åpningen «Wilder days» til den intime avslutningen «Met you» gjør at hun vil finne fans av mange slag.

Beste spor: «Other side», «Mend», «Take me away», «Met you».