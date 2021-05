Kulturrådet avslo hver tredje søknad

Mablis får 3 millioner og kan lage festival. Stavanger Konserthus kan bli sittende med en ekstraregning på 2,7 millioner. En fortvilt direktør vurderer nå å avlyse arrangementer.

Mablis-festivalen kommer neppe til å se slik ut i år, men etter 3 millioner kroner fra Kulturrådet blir det i alle fall festival, i en eller annen form. Foto: Pål Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det ble opprør i kulturlivet da svært mange fikk avslag på sine søknader om stimuleringsmidler i sist runde. Arrangører som ikke fikk penger ble oppfordret til å søke på nytt, og kulturminister Abid Raja sprøytet inn nye 400 millioner kroner til ordningen.

Nå er tildelingene klare. 65 prosent av søkerne får penger. 35 prosent får ikke.

56 søknader fra Rogaland er innvilget. 38 har fått avslag.

– I hovedsak så skyldes det en vurdering av arrangementene det søkes om. Det kan være urealistiske planer, som urealistisk budsjett eller for eksempel planer om arrangementer mens Oslo fortsatt er nedstengt, sier kommunikasjonsrådgiver i Kulturrådet, Thomas Hansen, til NRK.

Stavanger konserthus har fått nei i neven for andre gang på en rekke søknader. Status nå: Søkt om 5,35 millioner kroner, innvilget 2,55 millioner kroner. Avslag på resten.

Konserthusdirektør Per-Harald Nilsson er om mulig enda mer fortvilet enn ved forrige tildelingsrunde.

– Ikke har vi fått noe begrunnelse og ikke er det noe fornuft i vedtakene. Vi har fått avslag på konserter som andre arrangør har fått innvilget. Hva er logikken i det, spør Nilsson.

Risikerer avlysninger

Konserthuset vil nå sende inn søknadene på nytt, med håp om større gjennomslag i de to tildelingsrundene som gjenstår.

– Vi håper sluttresultatet blir bedre enn det bildet vi ser nå, men er frustrert over den usikkerheten tildelingssystemet skaper.

Mange av søknadene gjelder arrangementer som allerede gjennomført.

– Nå sitter vi igjen med regningen etter disse. Så får vi ta en risikovurdering om vi skal avlyse noen av arrangementene som ennå ikke er gjennomført, sier Per-Harald Nilsson.

I verste fall taper konserthuset 2,7 millioner kroner på å gjøre som kulturministeren ba dem og alle andre kulturarrangører om: å holde hjulene i gang så godt som mulig innenfor smittevernregimet.

– I vår bransje er marginene veldig små og dette er et betydelig beløp for oss, sier han.

Ikke forutsigbart

Det er også høyst usikkert hva arrangørene som leier konserthuset gjør med sine planer.

– Vi risikerer å få mange avlysninger fordi arrangørene ikke våger eller har råd til å ta sjanser. Da taper vi inntekter på husleie, utstyr og personalet, sier Nilsson.

Styreleder Thorhild Widvey i Stavanger konserthus mener stimuleringsordningen burde vært gjennomført på en annen måte.

– Myndighetene ba oss holde konserthuset åpent og vi ble lovet en forutsigbar støtteordning for å holde aktiviteten i gang. Det har det ikke vært. Søknadssvarene burde ha kommet før arrangementene ble avholdt, slik at vi eventuelt kunne ha avlyst dersom vi ikke fikk støtte, sier den tidligere kulturministeren.

Dersom regjeringen tenker å ha en tilskuddsordning til høsten, mener Widvey at den bør åpnes allerede nå.

Fakta Stimuleringsordningen Totalt på begge rundene har det nå blitt bevilget 493 millioner kroner til 968 søknader. Det har kommet inn mer enn 1500 søknader til de to første rundene. 170 av bevilgningene i runde 2 er basert på avslag fra runde 1. Totalt har 362 søknader med utgangspunkt i avslag fra første runde blitt behandlet i denne runden. I tillegg ble 600 helt nye søknader behandlet til runde 2, og 398 av disse søknadene ble helt eller delvis bevilget. Det står igjen cirka 300 millioner kroner til de to kommende søknadsrundene. Les mer

3 mill. til Mablis

Sommerrevyen i Sandnes søkte om en million kroner i stimuleringsmidler for å gjennomføre med færre folk i teltet enn vanlig. 2. mai kunne de ikke vente på Kulturrådet lenger og avlyste årets revy.

– Å sette opp Sommerrevyen krever så mye arbeid og planlegging at vi måtte ta en avgjørelse. 2021-showet blir ikke noe av, dessverre, sier arrangør Tore Lie.

5. mai kom beskjeden om at Sommerrevyen fikk avslag på sin søknad. De havner altså i samme kategori som 35 prosent av alle som søkte.

Mablis havnet på rett siden av streken. De har fått cirka 3 millioner kroner til årets festival.

– Om vi er glade? JA. Med store bokstaver, sier daglig leder Eirin H. Sandstad.

Nå blir det festival i Vålandskogen 18.–19. juni. Hvilken type festival er ikke 100 prosent avklart, men Sandstad sikter på det mest realistiske scenarioet.

– Tre grupper med 200 i hver er det vi planlegger for, men mulighet for å justere etter de gjeldende reglene. Mablis har lenge hatt intensjonsavtaler med artister og leverandører. Nå kan vi endelig trykke på den grønne knappen.

De neste ukene vil Mablis presentere både navn på artister, og en plan for hvordan festivalen skal formidles til flere enn den eksklusive gruppen som kan være fysisk til stede.

– Det aller viktigste er at vi nå kan arrangere Mablis. Så har vi en plan for hvordan vi skal lage et sinnssykt show, selv om det er færre folk som fysisk slipper inn på området, sier Sandstad.