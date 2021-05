Plutselig dukket symfoniorkesteret opp på vaksinestasjonen

Stavanger Symfoniorkester spilte en rekke minikonserter onsdag på vaksinasjonssentrene i Stavanger, Sandnes og Randaberg.

– Nå feirer vi at vi åpner litt opp igjen. Vi synes at det er viktig å treffe folk, vise oss fram og spre musikk andre steder enn i konserthuset. Hva er da bedre enn å være på vaksinasjonssentrene? Folk som er her, trenger kanskje litt oppmuntring, sier Ragnhild Nødland som er orkesterregissør.

Vaksinebås: Herfra kunne man høre applaus. Foto: Sonja Loraine Mborja

– Det er helt fantastisk å høre på, sier Synnøve Årstad som er i hallen på Tjensvoll i Stavanger for å bli vaksinert.

– Det er så koselig med musikken. Jeg trodde at det var radioen, sier en annen som nylig har fått koronavaksinen.

Liv Anny Danielsen er sykepleier og sitter som frivillig vakt i hallen.

– Tiden går mye fortere. Det er et avbrekk, sier Danielsen.

På Forum Expo blir dette spilt:

Divertimento i D-dur av Mozart

Seterjentens søndag av Ole Bull

Over the rainbow av Harald Arlen

A hard day’s night av John Lennon and Paul McCartney

Flower duet av Delibes

Song from a secret garden av Secret Garden

Por una cabeza av Carlos Gardel

Eirik Stangenes (fiolin), Blythe Press (fiolin), Christine Oseland (bratsj) og Tonje Bekken (cello) på Forum Expo i Stavanger. Foto: Sonja Loraine Mborja

I Stavanger fremførte musikere fra SSO på Forum Expo, i Randaberg var de i Randaberghallen og i Sandnes spilte de i Gravarsveien 34.

Nødland sier at orkesteret gleder seg til å treffe flere folk.

– Vi ser frem til at vi får publikum i konserthuset og fyller opp salen. Nå får vi endelig lov til å ha 100 publikummere igjen. Det har vært en lang tid uten, så det blir kjekt. Følelsen av en full sal i konserthuset er noe spesielt.