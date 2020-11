Nydelige sanger

Et av årets sterkeste og varmeste folk-album.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dirk Powell er ute med sitt åttende album, medregnet to samarbeidsprosjekt og en juleplate. Foto: Dirk Powell

Geir Flatøe Journalist

Dirk Powell: «When I wait for you» (Crying Bayou/BMI)

«Everything is alright», synger Dirk Powell mens fela og banjoen finner sine varmeste toner. Sangen er ikke om løpske virus eller om hvem som skal styre verden, men er rettet til kjæresten. Det er en nydelig vise, framført av en Louisiana-musiker som gjennom bestefaren fra Kentucky har lært hva Appalachian-fjellene gjemmer. Dessuten giftet han seg inn i en familie av cajun-musikere, og i han har samarbeidet med irske og skotske musikere. . Alt dette samler han i flotte sanger med dype røtter. Lette og luftige «Olivia» er en av disse, mens «The silk merchant’s daughter» er en tradlåt i frisk innpakning. Det hjelper å ha med seg et lag på 17 musikere, inkludert Rhiannon Giddens og Sara Watkins. «Say old playmate» er en varsom vise om rasisme, og «I ain’t playing Pretty Polly» er en like fin sang om overgrep mot kvinner.

I ain’t playing ’Pretty Polly’ or ’Rosalie McFall’

I ain’t playing ’Knoxville Girl’, no, none of them at all

No more tales of women killed by drunken violent men

They don’t deserve their stories told

I won’t raise my voice again

I ain’t playing ’Pretty Polly’ anymore

En på alle måter flott plate.

Beste spor: «Everything is alright», «Olivia», «The bright light of day», «Say old playmate», «I ain’t playing Pretty Polly», «You will live love».