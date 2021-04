Judas Priest spiller dagen før Guns N’ Roses i Stavanger

Fire koronautsatte konserter med Judas Priest, Bryan Adams, a-ha og Janove har fått nye datoer.

Midten av juni 2022 blir travelt for dem som skal se både Judas Priest og Guns N’ Roses, som spiller stu i stu 14. og 15. juni. Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

Tirsdag ble det kjent at Guns N’ Roses kommer til Stavanger og Forus travbane. Bandet kunne kommet i fjor, men koronapandemien satte en stopper for det, som for så mye annet. I DNB Arena var det planlagt flere store arrangementer som har fått stadige utsettelser.

Judas Priest er første artist som nå har fått ny spilledato. Konserten blir 14. juni 2022. Det er altså kvelden før Guns N’ Roses spiller på travbanen. Judas Priest skal ut på det som er bandets 50-årsjubileumsturné.

Før tungrocklegendene i Judas Priest kommer, skal tre andre store konserter gjennomføres i DNB Arena. Først ut, og den eneste i 2021, er Janove Ottesen. Den tidligere Kaizers-vokalistens «Det Sorte Karneval»-show skal etter planen gjennomføres 20. november 2021

Nestemann ut er Bryan Adams. Den kanadiske hovedveisrockeren kommer til byen 19. april 2022.

Onsdag 18. mai er det klart for en norsk tradisjon: A-ha gjør comeback for siste gang. «Hunting High and Low Live» er en konsertserie der Morten Harket, Magne Furuholmen og Pål Waaktaar-Savoy vender tilbake til albumet som definerte a-ha, og som gjorde dem til verdensstjerner med plass i populærmusikkens historiebøker. I tillegg til å fremføre de ti popklassikerne på albumet, i rekkefølge, vil bandet også spille et nøye utvalg fra resten av bandets katalog.