UTSTILLING: Helge Skodvins fotografier viser oss den virkelige julen slik den faktisk fortoner seg i kongerikets byer og tettsteder.

Helge Skodvin har fotografert julen i Norge. Resultatet kan du se i en utstilling i KinoKino i Sandnes.

Anne Therese Tveita

«Deilig er jorden», Helge Skodvin (foto) og Frode Grytten (tekst), KinoKino Kunstsal, vises til og med 20. desember.



«Jeg gruer meg til jul!». Dette er noe jeg har hørt påtagelig mange ganger i løpet av disse mørke månedene som bringer oss nærmere akkurat denne høytiden. Kanskje oftere enn noen gang før. Skyldes det ganske enkelt annus horribilis 2020, eller har forventninger og prestasjonsangst nådd nye og uante høyder uavhengig av pandemi, økonomisk krise og klimakatastrofer?

En juleutstilling med tittelen deilig er jorden vil for alle som svelger tungt når de tenker på julen fortone seg ganske så

«meh», som ungdommen sier. Likevel, Deilig er jorden er faktisk en utstilling for disse som synes jul er mest stress, mas og meningsløse anstrengelser – men også for dem som simpelthen eelsker alt som har med jul å gjøre; du vet, de som klapper henrykt i hendene når de første marsipannissene dukker opp i begynnelsen av november.

Utstillingen består av utvalgte fotografier av Helge Skodvin og tekster av Frode Grytten, og alt og mere til er å finne i et fabelaktig bokverk med samme tittel, av samme duo.

Ekte jul

Kunstsalen er fylt med store fargefotografier, trykket på plate og hengt direkte på veggen. Ingen fiks innramming eller forseggjorte passepartouts fremhever eller forskjønner. Bildene har alle de kvalitetene man begjærer i en kunstutstilling – komposisjon, balanse, perspektiv, det gylne snitt, alt er som det skal være. Men her er det ikke estetikken som gjør inntrykk, det er selve motivene.

Helge Skodvins fotografier viser oss den virkelige julen slik den faktisk fortoner seg i kongerikets byer og tettsteder. Ikke feiringen som sådan, men innpakningen av de forestående festlighetene.

Gjennom tilsynelatende helt tilfeldig knipsede øyeblikksbilder får vi en usminket og uredigert skildring av norsk julerealisme. Vi er langt fra fjernsynskanalenes julefilmbonanza hvor overstadig lykkelige, uutholdelig vakre og provoserende vellykkede familier samles i perfekt møblerte hjem mens julefeite snøfnugg daler sakte ned fra den stjerneklare himmelen utenfor.

Skodvins flate, vilkårlige fotografier viser en forjuling i sjelløse handlesentre i grell belysning, triste gatemiljø foran utsalgssteder og livslystdrepende kontorlandskap. Alt er en ubehagelig påminnelse om hvor heslig kommersialiseringen av det vakre julebudskapet er. Riktignok har Skodvin og Grytten insistert på at boken og den medfølgende utstillingen ikke er en kritikk av julekommersen, men når man står foran bildene sniker den tanken seg inn likevel.

Anstrengt latter

For det er åpenbart ingen grenser for hvilke produkter som kan adapteres i julens ånd: Klem ei nissemor i stakk og lusekofte inn mellom en ruvende dildo og ei hylle med pornofilmer og tjohei! – så står julestemningen i taket. En dekkforhandler har stablet grønnmalte dekk i juletrefasong og surret en lyslenke rundt det hele, mens noen andre har brukt ølbokser for å lage sin versjon av «Du grønne glitrende».

Til og med de fire (og vagt groteske) anatomisk korrekte dukkene som brukes i medisinundervisning innlemmes i høytidsforberedelsene der de ligger som lik på hver sin patologbenk mens julestjernene i vinduet skinner mildt over dem, i et håpløst forsøk på å vise dem veien til stallen og krybben. Og foran en lavprisbutikk har en diger, oppblåsbar nisse punktert og hviler nå pannen symboltungt mot den våte asfalten.

Skodvins fotografier og scenene han skildrer er genuint morsomme og absurde, men etter hvert blir latteren lett anstrengt, for det er unektelig ubehagelig å møte seg selv i alt dette blodharry julefjaset og samtidig vite at høytidens budskap dreier seg om noe helt annet.

Deilig jul

Frode Gryttens tekster er med på å understreke dette – som i «Totalsum», hvor en stresset, forlatt alenemors drøm om å skape den aller beste og aller mest minnerike barndomsjula for ungene sine i stedet avstedkommer voldsomme raseriutbrudd og fullstendig utmattelse. Eller som i «Deilig er jorden» – om det lille barnet inni oss, som ikke lar seg tvinges til taushet men som ufortrødent synger julesanger helt til man ikke klarer å holde tilbake og til slutt må innrømme at jo, jorden er i grunnen ganske deilig.

Den julerøde boken «Deilig er jorden», med julegrønn rygg og glitrende julestjerne på fronten, inneholder enda flere av Skodvins julefotografier og Gryttens fabelaktig treffende juletekster, og den skal ligge fremme i hele desember for å minne oss på at vi kan hende burde stresse litt mindre, for som Rolf Just-Nilsen en gang sang: «Det ble jul allikevel ...».