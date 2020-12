Ukens anbefalte sanger

James F Band så dagens lys i 2017. Nå er debutalbumet på vei.

James F Band er først og fremst James F. Foto: Roy Vuyk Haukelid

Geir Flatøe Journalist

Platen «Exhale» er beregnet å komme i april, og «Between the waves» er første smakebit. Sjangermessig beskrives det som en blanding av rock, country og blues.

James F Band består av James F på vokal og gitar, Tory J. Raugstad på trommer, Per Riis på gitar og Lasse Pedersen på bass.

Her er listen

Between the waves – James F Band

Butterfly – Barry Gibb & Gillian Welch

You’re immortal – The Chills

Here’s to the nights – Ringo Starr

Clementine – Bonny Light Horseman

Houdini – Jade Bird

Mighty soul – Langhorne Slim

Bang – Grande Royale

Hope you change your mind – Beta Radio

Basement tapes – Semisonic

Close your eyes and thin of England – Del Amitri

The place that I work – Saint Sister & Lisa Hannigan

Kärlekens tid – Skruk

Fall, fall, fall – Caamp

Arahura – Kacy & Clayton, Marlon Williams

Super 8 – Sigvart Dagsland

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.