Programmet for festivalen Ranglerock er klart. Arrangørene selv mener de har satt sammen tidenes mest allsidige program. Det kan være vanskelige å si seg uenig. Hoveddelen av programmet består av norske band og artister. Kun der varierer sjangeren fra tradisjonelle sirlanske rytmer, visesang, tungrock og soul.

– Det hele henger sammen på et vis, sier bookingsjef, Omund Norheim.

De siste tilskuddene på plakaten er:

Frida Ånnevik, Great News, The Thing (NO/SE), 9 grader nord, Friendship.

Tidligere annonserte til festivalen er:

Fieh, Ondt Blod, Baby in Vain (DK), The Burning Hell (CA), Daniela Reyes , Romskip, Vicereine, Psyko Blasfemi.

13 til 14 juli på Bryne Mølle er det altså duket for en oppdagelsesreise innen musikalske uttrykk. Programmet til Ranglerock kan fungere som en «showcase» for det deilige mangfoldet det norske musikklivet faktisk har. Norheim forteller at de vil at programmet skal utfordre.

– Vi ville booke noen som kanskje ikke var så kjente, men som var gode live, sier festivalsjef Hans Bjørnar Tunheim.

Tunheim gleder seg spesielt til danskene i Baby in Vain og den kanadiske importen The Burning Hell. Han forteller at de i år ville booke unge musikere, samt lokale. Norheim ser også frem til Baby in Vain.

