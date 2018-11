– Dramatisk hvis «Restauration» selges ut av landet

Tirsdag skrev Aftenbladet om «Restauration», som er lagt ut for salg på Finn.no. De som legger 4 millioner kroner på bordet kan få en replika av fartøyet som i 1825 seilte fra Stavanger havn til New York med 52 menneske om bord. Selger er Yuhong Jin Hermansen. Driften og vedlikeholdet har Stiftelsen Emigratskipet Restauration stått for etter avtale med Hermansen. 1. april i år måtte stiftelsen kaste inn håndkleet. De klarte ikke å få inn nok penger til det nødvendige vedlikeholdet.

Styrelederen i stiftelsen etterlyser nå et spleiselag for å kjøpe og drifte «Restauration».

– Vi trenger en allianse av private og offentlige for å bevare «Restauration». Engøyholmen kystkultursenter er svært dyktige på drift og vedlikehold. De kan imidlertid ikke finansiere kjøp og drift. Jeg tror heller ikke noen offentlige instanser alene vil ta hele kostnaden. Her må vi få til et spleiselag, sier Vidar Aarhus, styreleder i Stiftelsen Emigrantskipet Restauration.

– Tysvær kommune hadde 20 av de 52 ombord på «Restauration» i 1825. Kommunen ønsker også en stor rolle i jubileet i 2025. Båten er sterkt knyttet til Stavanger kommune. Fylket blir sentrale i et utvandrerjubileum i 2025. Jeg håper og tror at disse tre kan snakke sammen, sier Aarhus.

Dramatisk med salg

Han forstår at Yuhong Jin Hermansen ønsker å selge båten.

– Hun har brukt mye penger på «Restauration». Jeg har forståelse for at hun ikke ser på det som sin oppgave å eie og drifte båten. Samtidig er det synd - jeg vil si dramatisk - dersom fartøyet blir solgt ut av Rogaland og i verste fall ut av landet. Da mister vi sentral dokumentasjon og den viktigste linken vi har til utvandringen. «Restauration» er et flott symbol og et smykke av et fartøy. Det er svært viktig at den fremdeles er her når vi feirer utvandrerjubileet i 2025. Der vil «Restauration» være en av hovedattraksjonene, sier Aarhus.

En kjøper vil måtte vedlikeholde båten. Hva det koster ønsker ikke Aarhus å si så mye om.

– Det varierer fra år til år, og det er et forhold mellom selger og kjøper. Men beløpet var høyere enn vi i stiftelsen klarte å skaffe, sier Aarhus.

Viktig historisk symbol

Sluppen er en replika, bygget på Finnøy i 2010. Den originale «Restauration» seilte 4. juli 1825 fra Stavanger havn med 52 mennesker om bord. Båten kom til New York 9.oktober samme år. Så og si alle på seilasen var fra Rogaland. Denne 98 døgn lange ferden blir regnet som starten på den organiserte utvandringen fra Norge til Amerika. I kjølvannet av de utvandret nesten en million ”over dammen” de neste 150 årene.

Jonas Haarr Friestad

Da kopien ble bygget ble det også etablert en stiftelse som skulle stå for drift og vedlikehold. «Restauration» er blitt leid ut til firma og privatpersoner, blant annet amerikanere på Rogalands-besøk. Stiftelsen har hatt en tiårskontrakt med Yuhong Jin Hermansen om drift og vedlikehold. Utfordringen de siste årene har vært å få inn nok penger, og 1. april i år var det slutt.

Siden fartøyet ikke er en veteranbåt, får man ikke midler fra ordninger som tar vare på gamle båter og skip. Vidar Aarhus mener båten ikke har noen museal verdi, all den tid den er en kopi.

– En replika hører nok ikke hjemme hos et museum. Jeg vil tro at det er andre som må trø til for å sikre at «Restauration» blir værende i Rogaland. Kapitalen finnes. Forhåpentlig er det også vilje til å ta vare på dette fremste symbolet på utvandringen.

