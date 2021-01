Også Mick Fleetwood har solgt låtkatalogen sin - i kjølvannet av «Dreams»-suksess på TikTok

Mick Fleetwood er siste storartist ut i disse strømmetider til å selge låtkatalogen sin til investorer.

Mick Fleetwood – her ytterst til høyre med Fleetwood Mac-medlemmer da gruppen i 2019 ble innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame – har solgt katalogen. Dermed følger han etter Stevie Nicks (midten) og den ikke tilstedeværende Lindsey Buckingham. Foto: AP

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det betyr en stor sum i hånden – en andel av det man antar royaltyinntekter for fremtidig bruk vil bli. Mick Fleetwood er dermed tredje bandmedlem ut fra Fleetwood Mac til å gjøre en slik lukrativ handel de siste månedene.

Han var med på å grunnlegge legendebandet på 1960-tallet, og har blant annet skrevet låter som «Go Your Own Way» og «Dreams». Det er musikkforleggeren BMG som har kjøpt katalogen, melder The Guardian.

Og dermed er det BMG som casher inn når «Dreams» nå er blitt en TikTok-hit.

En video med en skater som mimet til Stevie Nicks' vokal gikk nemlig viralt på TikTok, noe som har ført til nær 200 millioner streams av låten, mens albumet den skriver seg fra, «Rumours», solgte 86.000 eksemplarer i USA. Platen entret listene i både USA og Storbritannia, 43 år etter at det ble sluppet.

– Anskaffelsen setter søkelys på verdien av tidløse innspillinger, i et strømmemarked som etablerte artister i stadig større grad enn nyere artister nyter godt av, sier Justus Haerder i BMG til avisen.