40 sanger om påsken

Lovsanger er det rikelig av i påsken, men pop og rock med påskeinnhold er det verre med. Her er likevel litt av det slaget, pluss country, visesang, gospel og barnesanger.

I 1990 spilte Nick Cave inn en usedvanlig vakker påskesang basert på en brasiliansk hymne. Bildet er fra i fjor, da han leide Alexandra Palace i London for å lage et konsertalbum uten publikum i salen. Foto: Joel Ryan

Geir Flatøe

Foi na cruz que um dia, meus pecados castigados em Jesus, sang Nick Cave i 1990.

Oversatt fra portugisisk blir det noe i retning av det var på korset den dagen, at Jesus tok på seg straffen for mine synder.

I 1990 flyttet australske Nick Cave til São Paulo i Brasil, der han spilte inn albumet «The good son». Det er på denne platen vi finner «Foi na cruz», som Cave baserte på en brasiliansk kirkesang – brukt i filmen «Pixote» i 1981.

«Pixote» handler om en ung gutt i slummen. Tittelrollen ble spilt av 11 år gamle Fernando Ramos da Silva, som siden vendte tilbake til gatelivet. I 1987 ble han skutt og drept av politiet i São Paulo, 19 år gammel. Året etter tilegnet Cave albumet «Tender prey» til ham.

I São Paulo traff Cave forøvrig den brasilianske journalisten Viviane Carneiro. De var gift fra 1990 til 1996.

I 1980 ble sirkelen ble sluttet da Bob Dylan ga ut albumet «Saved» med sangen «In the graden». Ti år tidligere hadde Tim Rice latt seg inspirere av en Dylan-tekst da han skrev «Jesus Christ Superstar», mens Dylan nå omfavnet kristenrocken som denne rockeoperaen var med å legge grunnlaget for. Her et bilde fra 1981. Foto: Herve Merliac/AP/NTB

Videre på listen finner vi Bob Dylans «In the garden» fra «Saved» (1980), det midterste i hans album-trilogi med kristent innhold.

Dylan er også innom temaet i antikrigssangen «With God on our side» i 1964: Jesus Christ was betrayed by a kiss, but I can’t think for you, you’ll have to decide, whether Judas Iscariot had God on his side.

Verset ble en inspirasjon for Tim Rice da han skrev teksten til «Jesus Christ Superstar». Rockeoperaen kom ut i 1970 med melodiene lagd av Andrew Lloyd Webber. Ian Gillan fra Deep Purple var Jesus, og «Hosanna» er inntoget i Jerusalem.

Året etter åpnet musikalen «Godspell» i New York, skrevet av Stephen Schwartz og John-Michael Tebelak. Også denne møtte kritikk, ikke minst fordi skuespillerne opptrådte i hippieklær.

«Godspell» begynte som et prosjekt fra dramastudentene på Carnegie Mellon University, før Schwartz skrev nye melodier. «Day by day» av Peggy Gordon var den eneste originalen som overlevde; her på listen i en senere oppsetning der Robin Lamont erstatter Gordon. Denne versjonen er tatt med fordi den også inkluderer ordene om Judas.

David Olney døde av et hjerteattakk på scenen i Florida i fjor, 71 år gammel. Han var midt i sin tredje sang, unnskyldte seg og lukket øynene. I 2012 viet han en plate til påsken, oversatt til norsk i år. Foto: Black Hen Music

I 2012 ga David Olney ut «The stone», som gjennom seks sanger skildrer hendelsene i påsken. Nylig ga Børre Bratland alias General Forsamling ut «Steidn», en oversettelse av disse sangene til jærsk.

85 år gamle Johnny Mathis har en lang karriere å se tilbake på, og innspillingen av Halleluja-koret fra Georg Friedrich Händels «Messiah» er neppe høydepunktet. Men popsangeren viser ærbødighet overfor verket som første gang ble framført i Dublin i april 1742.

«Christ the Lord is risen today» er enda litt eldre, utgitt av Charles Wesley i 1739. Her sunget av Jason Ringenberg, som noen vil huske som en pioner for coutrypunk med Nashville-bandet Jason & the Scorchers.

«Påskemorgen slukker sorgen», her bare kalt «Påskemorgen» med Povl Dissing, Iver Kleive & Knut Reiersrud, har også noen år baken. Salmen ble skrevet av danske Nikolai Frederik Grundtvig i 1843. Melodien er av Ludvig Mathias Lindeman.

«The old rugged cross» av George Bennard kan snart feire 100 år. Hymnen ble påbegynt i 1912 og gjort ferdig året etter. Her sunget av Mahalia Jackson.

Her er hele listen:

Foi na cruz – Nick Cave & The Bad Seeds

In the garden – Bob Dylan

Hosanna – Victor Brox, Ian Gillan, Alan Doggett

By my side – Jacqueline Dankworth & Godspell ensemble

Barabbas – David Olney

Kjød å blo – General Forsamling

Påskemorgen – Povl Dissing, Iver Kleive & Knut Reiersrud

Hallelujah chorus – Johnny Mathis

Christ the Lord is risen today – Jason Ringenberg

The old rugged cross – Mahalia Jackson

I 1984 sang Bjørn Eidsvåg om påskens lidelse i «Kyrie». Her et bilde fra 1985. Foto: Jonas Haarr Friestad

Kyrie – Bjørn Eidsvåg

Thine be the glory – Sigvart Dagsland

Happy Easter – Judy Garland

Peter Cottontail – Gene Autry

The Easter parade – Emmy the Great

Palm Sunday – Jerry Garcia Band

Påske – Lillebjørn Nilsen

God is not dead – Johnny Cash

Triptych – Roxy Music

Easter – Marillion

He’s alive – Dolly Parton

Good Friday – Cowboy Junkies

Easter – Patti Smith

Jesus – Queen

Påsketur – Øystein Sunde

The cross – Janne Hagens Gospel Combo

Happy Easter – Fred Astaire

Ash Wednesday – Tom Russell

Easter eggs – Early James

Sister Rosetta Tharpe (1915–1973) er kalt rockens gudmor, og hennes gitarspill var med på å legge grunnlaget for Elvis Presley. I 2018 ble hun inkludert i Rock and Roll Hall of Fame. Sangen «Were you there (When they crucified my Lord)» ble publisert i 1899 og er trolig en gammel slavesang. Foto: AP/NTB

Were you there when they crucified my Lord? – Sister Rosetta Tharpe

Before Easter – Tracy Chapman

Just another poor boy – Chris de Burgh

Easter? – Jefferson Airplane

Two Easter Sunday Sweethearts – Vera Lynn

Easter – The Prize Fighter Inferno

Easter parade – The Blue Nile

Ash Wednesday blues – Anders Osborne

Påske – Morten Harket

Påskevalsen – Ove Thue

Easter Day – The Dixon Brothers