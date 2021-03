Hva som kunne blitt

Har lånt mye fra mange, men savner en rød tråd.

Ted & the drummer er Trond Aril Espedal, Eirik Pedersen, Bjørn Helge Nerdal og Anders Hanasand. Foto: Helle Navratil

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ted & the drummer: «Building an empire» (Ted & the drummer)

Stavanger-bandet Ted & the drummer gir ut debutalbumet etter en årrekke som band. Frontmann Trond Aril Espedal har laget tekster i flere tiår, og disse er blitt til ti låter.

Pressemeldingen beskriver plata som tidløs britisk-inspirert rock, men lite sender tankene mot den rå, opprørske Manchester-scenen på 80/90-tallet. Heller dras assosiasjonene vidt utover musikkhistorien, hovedsakelig til Beatles, men også til amerikanske The Jayhawks, Wilco, Weezer eller andre band som lukter av nostalgi.

Albumets høydepunkt, «Note to self», er en flott Beatles-hyllest. Tekstene tar for seg hva som er blitt og kunne blitt.

Ingen tvil om at mye tid og evne er lagt ned, men det holder ikke opp til toppkarakter. Espedals stemme holder så vidt i visse partier, og albumet oppfattes forvirrede uttrykksmessig.

Det er også stor variasjon på kvaliteten. Noen låter virker generiske og uinspirerte, med svak duft av dad-rock, mens andre føles lekne og særegne.

Beste spor: «Note to self», «There is a place».