Gledelige juleforviklinger

Kombinasjonen av det såre og det morsomme gjør «Gledelig jul» til en julefilm det er vel verd å se.

«Gledelig jul» er den typen julefilm som tar for seg ubehagelighetene som kan oppstå når slekta samles.

Kine Hult Journalist

Skuespillere: Anne Marit Jacobsen, Otto Jespersen , Nils Jørgen Kaalstad, Iben Akerlie, Ellen Dorrit Petersen, Tarjei Sandvik Moe, Alma Günther, Filip Berg, Marie Blokhus, Ingar Helge Gimle, Linn Skåber, Bjørn Eidsvåg, Hege Schøyen, Mattis Herman Nyquist. Sjanger: Komedie. Regi: Henrik Martin Dahlsbakken. Nasjonalitet: Norge. Aldersgrense: Tillatt for alle.

En veskehund med glutenallergi. En svensk zumbainstruktør som mener at kjønn er en sosial konstruksjon og som helst vil spise soyaribbe på julaften. En familiefar som er på Tinder fordi kona er så kjip. En forknytt og drikkfeldig bestemor som bærer på en stor hemmelighet.

Alt dette er blant ingrediensene som kastes sammen til en litt løs deig i den nye norske filmen «Gledelig jul». Heldigvis blir resultatet bra, selv om dette er en komedie som heller kaller på lett humring enn på gapskratten.

Innestengt sinne

Forviklingene starter når det godt voksne paret Annemor (Anne Marit Jacobsen) og Frank (Otto Jespersen) plutselig bryter sin faste tradisjon med å dra til syden i jula. I stedet inviterer de sønn med familie og datter med samboer til å feire jul hjemme hos dem, på såpass kort varsel at det er nødt til å bli gnisninger. I tillegg sliter Annemor med et eller annet som får henne til å knuse diverse ting med slegge i smug på låven. Det blir ikke bedre da hun forstår at datteren har byttet ut sin hyggelige kjæreste med en ufyselig svenske som kjører cabriolet i snøvær.

Dette er den typen film hvor de to barna er de eneste som oppfører seg som voksne, mens de som burde visst bedre gjør en del tvilsomme valg. Regissør Henrik Martin Dahlsbakken har også regissert noen episoder av «Neste sommer», og det er mye som er litt beslektet her. Kanskje først og fremst det gode grepet om det pinlige, samt evnen til å skape karakterer som først kan virke endimensjonale, men som etter en stund viser sine mer menneskelige sider.

Ufyselige folk

Et godt eksempel er Laila, glimrende spilt av Ellen Dorrit Petersen, som oppfører seg så ufyselig og barnslig at det bare nesten står til troende, men som man til slutt føler en slags sympati for likevel. Hun blir kroneksempelet på hvor vanskelig det kan være å føye seg etter andre menneskers ønsker og behov når disse går på tvers av ens egne juletradisjoner.

Man skal jo helst finne den koselige julestemningen til slutt i filmer som dette, og det klarer de heldigvis å levere her, uten at det blir klamt og sentimentalt. Det skyldes i stor grad en rekke gode skuespillerprestasjoner, men også et manus som tør å pirke i det såre og melankolske innimellom alle de komiske forviklingene.