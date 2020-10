Sukkersøtt nisseeventyr

En gjeng eventyrlystne husnisser hjelper en mislykket konditor som trues av konkurs i denne i overkant enkle barnefilmen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De snille nissene hjelper en ulykkelig konditor med å få bedriften på beina igjen i «Husnissene - Operasjon bakverk».

Kine Hult Journalist

Husnissene - Operasjon bakverk

Norske stemmer: Siri Nilsen, Aleksander Walmann Åsgården, Ivar Nørve, Simen Sand, Ida Lind, Marit Synnøve Berg Jon Bjørnstad, Jon Erling Wevling, Sarah MacDonald Berge, Silje Hagrim Dahl. Sjanger: Eventyr / Animasjon / Komedie / Familiefilm / Barnefilm. Regi: Ute von Münchow-Pohl. Nasjonalitet: Tyskland.

Aldersgrense: Tillatt for alle.

Slapp av, julefilmene har ikke ankommet ennå. Men det betyr ikke at vi går klar av andre typer nisser, og nå tenker vi ikke spesielt på de som krydrer kommentarfelt og sosiale medier med sin livsvisdom. Dette er nemlig en film for de aller minste, og det er også den typen film som dessverre ikke har tatt seg bryet med å legge inn noen ekstra lag for å tekkes den eldre garde.

Vel, det er godt mulig at ungene vil kose seg likevel, for filmen har fulgt de velbrukte oppskriftene så mange benytter seg av når de skal lage animasjonsfilmer for de minste.

Hovedpersonen er den rebelske nissejenta Elfrid, som ikke klarer å leve opp til den interne nisse-kodeksen, og som lider av en viss utferdstrang. Hun lengter tilbake til en tid hun bare har hørt om, da husnissene levde side om side med menneskene og hjalp dem med ulike typer håndverk. Elfrid og to mer eller mindre velvillige makkere sliter seg, og drar ut på eventyr i menneskenes verden. Der møter de en mutt konditor som har opplevd at et fryktelig samlebåndsbakeri har presset den fine håndverksbedriften hans ut, og snart skal visst den onde samlebåndsbakeren rive hele huset hans for å bygge en større fabrikk.

Elfrid og de andre nissene tar på seg oppgaven med å ordne opp, og det skjer ved hjelp av store mengder kreativitet, kløning og enkel slapstick-humor myntet på de minste. Filmen ser sukkersøt og lekker ut, om ikke annet får man ganske lyst til å bake. Noe spesielt særpreg er det imidlertid vanskelig å få øye på, og man skal ikke ha sett spesielt mange filmer av dette slaget for å kunne forutsi hver minste hendelse før den skjer. Sånn sett minner den nok mer om kakene som triller ut fra den pregløse fabrikken enn om godsakene som trylles fram hos konditoren våre helter vil hjelpe.