Ukens anbefalte sanger

Jon Dagsland ga ut sin første soloplate i fjor. Nå er han på vei mot en ny.

Jon Dagsland er i gang med nye sanger. Foto: Tommy Neverdal

Geir Flatøe Journalist

Publisert:

Også denne gang dreier det seg om en ep, altså en utgivelse med færre kutt enn et fullt album. Jon Dagsland har begynt å skrive tekster selv, og «Ver tro mod deg sjøl» er første smakebit. Med seg har han Dag Øverland på tangenter, gitarist Per Riis, trommis Håkon Løklingholm og bassist Dag Øyvind Løklingholm. De to sistnevnte er nevøer av Dagsland.

Dessuten låner han to medlemmer fra Madlaveien på denne låten; Steinar Knutsen på trombone og Gaute Jakobsen på trompet. Dagsland har lang erfaring fra Madlaveien og Jon Dagsland band, men for tiden er det soloprosjektet som får oppmerksomhet.

«Ver tro mod deg sjøl» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Ver tro mod deg sjøl – Jon Dagsland

Sylvelin – Tore Renberg & Petra Renberg

Guilty love – Ladyhawke & Broods

Generation blues – Graham Sharp

Better woman – Louien

The power inside – Taking Back October

Glad times – Paul Weller

Not dead yet – Lord Huron

Singing partner – Matt Watts

Souled out on you – Robert Finley

Jellybean – Justin Rutledge

Break down any walls – Josh Harris & Cornell Campbell

Don’t come close – Kosmik Boogie Tribe

The kiss of Venus – Paul McCartney & Dominic Fike

Don’t be a tool – Egil Olsen

All that lasts – Pablo Dylan

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.