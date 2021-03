Stillferdig om komplisert kvinneliv

FILM: Ho som aldri fekk anerkjenning for fossilfunna sine mens ho levde, får nå ein film.

Charlotte og Mary hamnar ufrivillig saman - men finn kvarandre så.

Jan Zahl Kulturjournalist

Ammonite

Med: Kate Winslet, Saoirse Ronan. Sjanger: Drama. Regi: Francis Lee. Nasjonalitet: England, 2020. Aldersgrense: 12 år. Lengde: 1 time, 58 minutt.

Mary Anning (1799–1847) kom frå ein fattig arbeidarklassefamilie i Sør-England og var kvinne. Eit håplaust utgangspunkt for ein sjølvlært paleontolog som leita fram fossil langs kystlinja i Dorset som fekk det vitskaplege miljøet til å heva augebryna. Men Anning fekk aldri bli ein del av det gode, vitskaplege selskapet. Det gode, vitskaplege selskapet var berre for menn. Ikkje ein gong utdanna kvinner fekk vera med, og i alle fall ikkje sjølvlærde. Respekten ho fortente fekk Anning ikkje før etter at ho var død.

Anning er utgangspunktet for Francis Lees «Ammonite». Me møter ei ganske bister og bitter kvinne (Kate Winslet). Ho grev steinar ut av leira som rasar ut på stranda vinterstid, deler dei og skraper fram fossil ho og mora kan selja til rike turistar. Forretningane går ikkje strålande. Stemninga er ikkje god.

Så ein dag kjem ein rik, fossilinteressert mann innom med si svartkledde og forknytte kone Charlotte (Saoirse Ronan). Og mest av alt fordi Mary og mora ikkje har råd til å seia nei, ender dei opp med å få Charlotte buande hos seg. Dette skal vekka til live kjensler hos Mary og Charlotte som i sin tur gjer at filmen om den oversette paleontologen blir til ei kjærleikshistorie. Kjærleikshistoria mellom dei to kvinnene finst det derimot ikkje belegg for i Annings biografi. Den er regissørens eiga. Litt pussig, men la gå.

«Ammonite» er ein stillferdig film. Lite blir sagt. Her er nesten ingen musikk – kanskje er det rettare å seia at musikken blir brukt kresent og bevisst. Men mesteparten av tida høyrer me mest bruset av havet, vinden som susar.

Lee tek seg også god tid i filminga. Han kan dvela ved at nokon kler på seg, ved at nokon vaskar seg. Men det heile er nydeleg filma, både ute i naturen og inne i både fattige og rike 1800-talshus.

Både Winslet og Ronan spelar sine forknytte kvinner overtydande og alt anna enn overtydeleg. Det meste ligg i blikk og ansiktsuttrykk. Dette er show, don´t tell.

Samtidig fører dette stillferdige uttrykket og det dempa dramaet til at det tidvis kan kjennast litt stilleståande og litt for dvelande til at den heile store dramatikken oppstår for oss som sit i kinosetet.