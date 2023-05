Opplevelse i Rosehagen

RESTAURANTANMELDELSE: Villa Rosehagen lever opp til navnet. Restauranten ligger i en gammel praktvilla fra 1920-tallet, omgitt av om lag 100 forskjellige slag roser med utsikt over fjorden. Her levde i sin tid driftsbestyreren på stålverket et liv i sus og dus. Nå er både susen og dusen tilgjengelig for alle.