Ut mot havet

Kanonpop fra folk som alltid er gode.

Darling West har gitt ut nok en god plate, denne gangen med inspirasjon fra popmusikken.

Leif Tore Lindø Journalist

Kopier lenke

Kopier lenke

Darling West: «Cosmos»

Ekteparet Kreken i Darling West har sluppet de to bandmedlemmene Thomas Gallatin og Christer Slaaen inn i både låtskriving og produksjon. Uten å vite hvem som skal ha skryt for hva her: Det har funket. Sammen har de skrudd og vridd på ting, luftet nye ideer, tatt nye veier og gjort noe bra til noe enda bedre. Darling West har operert i folk og americana, gjerne med lav puls og i veldig ryddige lydbilder. Disse rammene har de nå utvidet, ofte i retning vestkystpopen og et lydbilde som er luftig, elegant og fullt av poptriks.

På «Cosmos» bidrar Jarle Bernhoft finfint og varmt på «Wild Dreams». Amerikanske Matthew Logan Vasquez (Delta Spirit) synger duettduell med Mari Kreken på nydelige «Light Ahead». På tangenter har de med seg trollmannstrioen David Wallumrød, Lars Horntveth og Torjus Vierli. Stryk og gjester og alt det der fungerer aldeles utmerket, men grunnfjellet er og blir Mari Krekens utmerkede vokal og Tor Egil Krekens fine strengespill.

God pop

De to har alltid har godt grep på den duse americanaen der melodiene får leve, harmoniene får skinne og less på alle måter er more. Dette kan de fremdeles, og de utfører det nærmest prikkfritt. Nyvinningene handler om stegene de tar ut i den reinspikka popmusikken. På dette utmerkede albumet står de ofte med ett bein i hver leir, en i tradisjon og en i moderniteten. På sitt aller beste møtes de to i et stort fellestelt.

Noen puritanere vil helt sikkert savne de gamle greiene, det som var enda mer jordfarga og rotfesta. Vel, ja, jo, jeg er med på den et lite stykke, men samtidig gir disse nye tankene Darling West en friskhet som er fortreffelig.

Ut mot havet

Bandet har kor med seg, de lefler med R’n’B, de drister seg til noen store refrenger og ikke minst følelsen av å høre et band som har tatt turen ut mot den amerikanske vestkysten. Oppi alt dette klarer de å holde fast på utgangspunktet sitt som er å bevege seg ganske sakte fra et enkelt utgangspunkt. De lesser aldri på for å lesse på. De har en idé og en tanke bak sine små og store utflukter. Og uansett hva de gjør blir det elegant og veldig, veldig fint å høre på.

En ekstra fin bonus, hvis du ikke er Darling West-entusiast fra før, er at du kan begynne med denne, og så bevege deg bakover. Katalogen begynner å bli riktig så fin.

Beste spor: «Wild Dreams», «Oh Love», «Old Man»