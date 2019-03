Etterlyser jazz og hiphop til Musikkfest

Under mottoet «The best shit is always for free» arrangeres Musikkfest i Stavanger 1. juni. Musikkfest er en videreføring av det som het Musikkens dag i hine hårde.

– Det har vært veldig god fart i påmeldingen, sier festivalsjef Daniel Engen, som har vært primus motor for Musikkfest siden konseptet ble gjennopplivet i 2009.

Musikkens dag lå i flere år nede i Stavanger, men i 2009 tok et arbeidsutvalg med folk fra Stavanger kommune, Ungdom og Fritid, Star, Martinique og Musikk- og filmbiblioteket på Sølvberget initiativ til å starte opp musikkfesten, som i sin tid var den tredje største i Norge.

Fête de la Musique, National Music Day, eller Musikkfest finnes nå i over hundre land . Mange arrangørland har omfattende prosjekter for artistutveksling. I Norge har derimot festivalen størst forankring i grasrota. Den er gratis for publikum, og alle artistene spiller gratis.

– Hvert år er målet å vise fram et bredt spekter av artister, i alle sjangere, aldere, kjønn og uttrykk. Vi vil ha musikerne ut av øvingslokalet og ut til folket, sier Daniel Engen.

Han er godt fornøyd med påmeldingen til årets Musikkfest, men det er et par ting han og bookingansvarlig Guttorm Andreasen gjerne skulle sett mer av.

– Vi vil veldig gjerne ha flere kvinner. Det er også en overvekt av rock, slik det pleier å være, så vi etterlyser flere hiphop- og jazzartister. Vi vet at de finnes. Kom og bli med, er oppfordringen fra Engen, som minner om påmeldingsfristen 1. april.